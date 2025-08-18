Poznaliśmy pełną listę postaci w Sonic Racing: CrossWorlds oraz nowe szczegóły dotyczące premiery gry

Sega ujawniła pełną listę grywalnych bohaterów w nadchodzącym Sonic Racing: CrossWorlds, a także informacje na temat dodatkowej zawartości.

Jak się dowiedzieliśmy, już na premierę Sonic Racing: CrossWorlds dostępnych będzie 20 potwierdzonych kierowców, co czyni z tej odsłony najbogatszą część serii w tym zakresie (ma być jeszcze więcej). Dodatkowi bohaterowie trafią do gry w ramach darmowych aktualizacji oraz przepustki sezonowej. Oto potwierdzone postacie w Sonic Racing: CrossWorlds W podstawowej wersji gry znajdziemy oczywiście klasyczną ekipę z uniwersum Sonica, czyli nie zabraknie niebieskiego jeża, Tailesa i Knucklesa, a także takich bohaterów jak Amy, Shadow czy Jet. Do zabawy dołączą też mniej oczywiste postacie, w tym Dr. Eggman, Cream & Cheese, Storm, Wave, Omega oraz Zazz.

To jednak nie wszystko, ponieważ Sega szykuje również crossover z innymi markami. W darmowych aktualizacjach pojawią się postacie spoza uniwersum Sonica, m.in. Hatsune Miku, Ichiban Kasuga z serii Yakuza czy Joker z Persona 5. Z kolei przepustka sezonowa (dołączona do Digital Deluxe Edition) wprowadzi bohaterów spoza marki Sega, takich jak Steve’a i Alexa z Minecrafta, a także SpongeBoba i Patryka z kultowej kreskówki. Łącznie zapowiedziano co najmniej pięć paczek z nowymi postaciami.

GramTV przedstawia:

Pełna lista potwierdzonych postaci: Sonic

Tails

Knuckles

Amy

Shadow

Jet

Storm

Wave

Zazz

Cream & Cheese

Dr. Eggman

Omega

Hatsune Miku (darmowa aktualizacja)

Ichiban Kasuga (darmowa aktualizacja)

Joker (darmowa aktualizacja)

Steve (Minecraft, przepustka sezonowa)

Alex (Minecraft, przepustka sezonowa)

Creeper (Minecraft, przepustka sezonowa)

SpongeBob (przepustka sezonowa)

Patryk (przepustka sezonowa) Premiera Sonic Racing: CrossWorlds odbędzie się 25 września 2025 roku na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz Nintendo Switch. Jeszcze w tym roku gra zadebiutuje także w wersji natywnej na Switcha 2. Osoby, które zamówią Digital Deluxe Edition, zyskają do trzech dni wcześniejszego dostępu, który zacznie się już 22 września. Nowością w rozgrywce będzie system Travel Rings, pozwalający na błyskawiczne teleportacje do innych lokacji w trakcie wyścigu. Powrócą także transformujące się pojazdy (samochody, łodzie i samoloty), znane z Sonic & All Stars Racing: Transformed. Dodatkowo gracze będą mogli personalizować swoje pojazdy przy pomocy licznych części kosmetycznych i gadżetów, co odróżnia produkcję od konkurencyjnego Mario Kart.