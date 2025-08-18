Zaloguj się lub Zarejestruj

Poznaliśmy pełną listę postaci w Sonic Racing: CrossWorlds oraz nowe szczegóły dotyczące premiery gry

Sega ujawniła pełną listę grywalnych bohaterów w nadchodzącym Sonic Racing: CrossWorlds, a także informacje na temat dodatkowej zawartości.

Jak się dowiedzieliśmy, już na premierę Sonic Racing: CrossWorlds dostępnych będzie 20 potwierdzonych kierowców, co czyni z tej odsłony najbogatszą część serii w tym zakresie (ma być jeszcze więcej). Dodatkowi bohaterowie trafią do gry w ramach darmowych aktualizacji oraz przepustki sezonowej.

Oto potwierdzone postacie w Sonic Racing: CrossWorlds

W podstawowej wersji gry znajdziemy oczywiście klasyczną ekipę z uniwersum Sonica, czyli nie zabraknie niebieskiego jeża, Tailesa i Knucklesa, a także takich bohaterów jak Amy, Shadow czy Jet. Do zabawy dołączą też mniej oczywiste postacie, w tym Dr. Eggman, Cream & Cheese, Storm, Wave, Omega oraz Zazz.

To jednak nie wszystko, ponieważ Sega szykuje również crossover z innymi markami. W darmowych aktualizacjach pojawią się postacie spoza uniwersum Sonica, m.in. Hatsune Miku, Ichiban Kasuga z serii Yakuza czy Joker z Persona 5. Z kolei przepustka sezonowa (dołączona do Digital Deluxe Edition) wprowadzi bohaterów spoza marki Sega, takich jak Steve’a i Alexa z Minecrafta, a także SpongeBoba i Patryka z kultowej kreskówki. Łącznie zapowiedziano co najmniej pięć paczek z nowymi postaciami.

Pełna lista potwierdzonych postaci:

  • Sonic
  • Tails
  • Knuckles
  • Amy
  • Shadow
  • Jet
  • Storm
  • Wave
  • Zazz
  • Cream & Cheese
  • Dr. Eggman
  • Omega
  • Hatsune Miku (darmowa aktualizacja)
  • Ichiban Kasuga (darmowa aktualizacja)
  • Joker (darmowa aktualizacja)
  • Steve (Minecraft, przepustka sezonowa)
  • Alex (Minecraft, przepustka sezonowa)
  • Creeper (Minecraft, przepustka sezonowa)
  • SpongeBob (przepustka sezonowa)
  • Patryk (przepustka sezonowa)

Premiera Sonic Racing: CrossWorlds odbędzie się 25 września 2025 roku na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz Nintendo Switch. Jeszcze w tym roku gra zadebiutuje także w wersji natywnej na Switcha 2. Osoby, które zamówią Digital Deluxe Edition, zyskają do trzech dni wcześniejszego dostępu, który zacznie się już 22 września.

Nowością w rozgrywce będzie system Travel Rings, pozwalający na błyskawiczne teleportacje do innych lokacji w trakcie wyścigu. Powrócą także transformujące się pojazdy (samochody, łodzie i samoloty), znane z Sonic & All Stars Racing: Transformed. Dodatkowo gracze będą mogli personalizować swoje pojazdy przy pomocy licznych części kosmetycznych i gadżetów, co odróżnia produkcję od konkurencyjnego Mario Kart.

Źródło:https://traxion.gg/sonic-racing-crossworlds-character-list

