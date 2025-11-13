Zaloguj się lub Zarejestruj

Silent Hill f można teraz przejść inaczej. Nowa aktualizacja już dostępna

Patrycja Pietrowska
2025/11/13 13:30
Silent Hill f doczekał się aktualizacji 1.10.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Silent Hill f może trafić na poprzednią generację. Teraz gra otrzymała natomiast nową aktualizację do wersji 1.10. Update wprowadza szereg zmian i poprawek, ale także nową opcję ułatwiającą rozgrywkę.

Silent Hill f
Silent Hill f

Silent Hill f z aktualizacją 1.10 – nowy poziom trudności akcji i możliwość pomijania wybranych fragmentów w NG+

Twórcy Silent Hill f udostępnili graczom aktualizację do wersji 1.10. Najważniejszą nowością jest dodanie nowego poziomu trudności akcji, nazwanego „Casual”. Ten tryb jest dostępny od razu, gdy gracze rozpoczynają nową grę lub decydują się na kontynuację rozgrywki w ramach Nowa Gra+.

Deweloperzy wprowadzili też opcjonalną funkcję pomijania wybranych fragmentów w trybie Nowa Gra+. Należy jednak pamiętać, że użycie tej funkcji ma pewne konsekwencje: gracze nie zbiorą żadnych przedmiotów znajdujących się w pominiętej sekcji. Jednocześnie, zapewniono, że korzystanie z opcji nie będzie miało żadnego wpływu na rozgałęzienia fabularne ani na możliwe zakończenia gry.

GramTV przedstawia:

Poza tym do Silent Hill f trafiły poprawki związane z przerywnikami filmowymi, ikonami interakcji czy niektórymi notatkami. Łatka naprawiła też między innymi błąd, w którym Hinako przestawała reagować na komendy gracza po wykonaniu uniku. Pełna lista zmian i ulepszeń dostępna jest tutaj.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/11/silent-hill-f-version-1-10-update-now-available-adds-casual-action-difficulty

Tagi:

News
aktualizacja
Konami
horror
poziom trudności
Silent Hill F
Nowa Gra Plus
horror psychologiczny
nowa gra
NeoBards Entertainment
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

