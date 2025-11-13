Silent Hill f można teraz przejść inaczej. Nowa aktualizacja już dostępna

Silent Hill f z aktualizacją 1.10 – nowy poziom trudności akcji i możliwość pomijania wybranych fragmentów w NG+
Twórcy Silent Hill f udostępnili graczom aktualizację do wersji 1.10. Najważniejszą nowością jest dodanie nowego poziomu trudności akcji, nazwanego „Casual”. Ten tryb jest dostępny od razu, gdy gracze rozpoczynają nową grę lub decydują się na kontynuację rozgrywki w ramach Nowa Gra+.
Deweloperzy wprowadzili też opcjonalną funkcję pomijania wybranych fragmentów w trybie Nowa Gra+. Należy jednak pamiętać, że użycie tej funkcji ma pewne konsekwencje: gracze nie zbiorą żadnych przedmiotów znajdujących się w pominiętej sekcji. Jednocześnie, zapewniono, że korzystanie z opcji nie będzie miało żadnego wpływu na rozgałęzienia fabularne ani na możliwe zakończenia gry.
GramTV przedstawia:
Poza tym do Silent Hill f trafiły poprawki związane z przerywnikami filmowymi, ikonami interakcji czy niektórymi notatkami. Łatka naprawiła też między innymi błąd, w którym Hinako przestawała reagować na komendy gracza po wykonaniu uniku. Pełna lista zmian i ulepszeń dostępna jest tutaj.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!