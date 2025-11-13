Silent Hill f można teraz przejść inaczej. Nowa aktualizacja już dostępna

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Silent Hill f może trafić na poprzednią generację. Teraz gra otrzymała natomiast nową aktualizację do wersji 1.10. Update wprowadza szereg zmian i poprawek, ale także nową opcję ułatwiającą rozgrywkę.

Silent Hill f z aktualizacją 1.10 – nowy poziom trudności akcji i możliwość pomijania wybranych fragmentów w NG+

Twórcy Silent Hill f udostępnili graczom aktualizację do wersji 1.10. Najważniejszą nowością jest dodanie nowego poziomu trudności akcji, nazwanego „Casual”. Ten tryb jest dostępny od razu, gdy gracze rozpoczynają nową grę lub decydują się na kontynuację rozgrywki w ramach Nowa Gra+.