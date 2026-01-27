Zaloguj się lub Zarejestruj

Monster Hunter Wilds z nowymi wynikami sprzedaży. Kolejna bariera przekroczona

Mikołaj Ciesielski
2026/01/27 17:15
Capcom chwali się sprzedażą najnowszej odsłony serii Monster Hunter.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że jeden mod niemal podwoił wydajność Monster Hunter Wilds. Tymczasem okazuje się, że wspomniana produkcja wciąż cieszy się zainteresowaniem i sięgają po nią kolejni gracze. Capcom pochwalił się bowiem najnowszymi wynikami sprzedaży ostatniej odsłony serii Monster Hunter.

Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds

Capcom ujawnia nowe wyniki sprzedaży Monster Hunter Wilds

Capcom ujawnił, że sprzedaż Monster Hunter Wilds przekroczyła już 11 milionów egzemplarzy (stan na 31 grudnia 2025 roku). W tym miejscu warto przypomnieć informacje z końca września, kiedy to informowano, że wspomniana produkcja rozeszła się w 10,7 miliona egzemplarzy. Oznacza, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy sprzedano 300 tysięcy sztuk najnowszej odsłony serii Monster Hunter.

Nieokiełznana siła natury jest dzika i bezwzględna, a otoczenia zmieniają się gwałtownie w mgnieniu oka. To opowieść o potworach i ludziach — i o tym, jak trudno im współżyć w harmonii w dwoistym świecie. Dopełnij obowiązku łowcy, tropiąc i pokonując potężne potwory. Wykuwaj nowe bronie i pancerze z materiałów zebranych podczas łowów i odkrywaj związek między ludami Zakazanych Ziem a miejscami, które zamieszkują – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Monster Hunter Wilds zadebiutowało na rynku 28 lutego 2025 roku. Wspomniana produkcja Capcomu dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony serii Monster Hunter, to zapraszamy Was do lektury: Monster Hunter Wilds - recenzja. Dziki łowca w dziczy jest… dziki.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/01/monster-hunter-wilds-sales-top-11-million

Mikołaj Ciesielski

