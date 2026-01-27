Monster Hunter Wilds z nowymi wynikami sprzedaży. Kolejna bariera przekroczona

Capcom chwali się sprzedażą najnowszej odsłony serii Monster Hunter.
Jakiś czas temu informowaliśmy, że jeden mod niemal podwoił wydajność Monster Hunter Wilds. Tymczasem okazuje się, że wspomniana produkcja wciąż cieszy się zainteresowaniem i sięgają po nią kolejni gracze. Capcom pochwalił się bowiem najnowszymi wynikami sprzedaży ostatniej odsłony serii Monster Hunter.
Capcom ujawnia nowe wyniki sprzedaży Monster Hunter Wilds
Capcom ujawnił, że sprzedaż Monster Hunter Wilds przekroczyła już 11 milionów egzemplarzy (stan na 31 grudnia 2025 roku). W tym miejscu warto przypomnieć informacje z końca września, kiedy to informowano, że wspomniana produkcja rozeszła się w 10,7 miliona egzemplarzy. Oznacza, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy sprzedano 300 tysięcy sztuk najnowszej odsłony serii Monster Hunter.
Nieokiełznana siła natury jest dzika i bezwzględna, a otoczenia zmieniają się gwałtownie w mgnieniu oka. To opowieść o potworach i ludziach — i o tym, jak trudno im współżyć w harmonii w dwoistym świecie. Dopełnij obowiązku łowcy, tropiąc i pokonując potężne potwory. Wykuwaj nowe bronie i pancerze z materiałów zebranych podczas łowów i odkrywaj związek między ludami Zakazanych Ziem a miejscami, które zamieszkują – czytamy w opisie gry na Steam.
