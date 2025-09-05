Konami może świętować sukces. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater imponuje wynikiem sprzedaży

Jak przekazało Konami, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sprzedało się w liczbie ponad miliona egzemplarzy. Wynik osiągnięto 28 sierpnia, w pierwszym dniu premiery gry.

Gra stanowi remake Metal Gear Solid 3: Snake Eater z 2004 roku, zachowujący historię, postacie, głosy, rozgrywkę i muzykę oryginału z myślą o współczesnym sprzęcie. Cały świat gry oraz scenki przerywnikowe zostały odświeżone.

W środku zawirowań zimnej wojny Naked Snake – człowiek, który kiedyś zapisze się w historii jako Big Boss – przenika do Związku Radzieckiego z zadaniem odeskortowania dezerterującego naukowca, Sokolova. Misja kończy się jednak klęską, gdy mentorka Snake’a – The Boss, żołnierz okryta sławą „matki sił specjalnych” – zdradza podopiecznego, a Sokolov zostaje pojmany przez pułkownika Volgina z GRU.

Tydzień później, Snake powraca na teren Związku, aby ocalić Sokolova i wyeliminować The Boss. Misja ta da początek nowej legendzie, zrodzonej na tle nieprzewidywalnych prądów historii.