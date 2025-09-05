Konami może świętować sukces. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater imponuje wynikiem sprzedaży

Niedawno na rynek trafił Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Gra zgarnęła wysokie noty, otrzymując pochwały między innymi za dopracowanie różnych aspektów oryginału. Teraz Konami ogłosiło wynik sprzedaży produkcji.
Rewelacyjna sprzedaż gry Konami.
Rewelacyjna sprzedaż gry Konami.
Niedawno na rynek trafił Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Gra zgarnęła wysokie noty, otrzymując pochwały między innymi za dopracowanie różnych aspektów oryginału. Teraz Konami ogłosiło wynik sprzedaży produkcji.
Jak przekazało Konami, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sprzedało się w liczbie ponad miliona egzemplarzy. Wynik osiągnięto 28 sierpnia, w pierwszym dniu premiery gry.
Gra stanowi remake Metal Gear Solid 3: Snake Eater z 2004 roku, zachowujący historię, postacie, głosy, rozgrywkę i muzykę oryginału z myślą o współczesnym sprzęcie. Cały świat gry oraz scenki przerywnikowe zostały odświeżone.
W środku zawirowań zimnej wojny Naked Snake – człowiek, który kiedyś zapisze się w historii jako Big Boss – przenika do Związku Radzieckiego z zadaniem odeskortowania dezerterującego naukowca, Sokolova. Misja kończy się jednak klęską, gdy mentorka Snake’a – The Boss, żołnierz okryta sławą „matki sił specjalnych” – zdradza podopiecznego, a Sokolov zostaje pojmany przez pułkownika Volgina z GRU.
Tydzień później, Snake powraca na teren Związku, aby ocalić Sokolova i wyeliminować The Boss. Misja ta da początek nowej legendzie, zrodzonej na tle nieprzewidywalnych prądów historii.
Przypomnijmy, że Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zadebiutował 28 sierpnia 2025 roku. Gra ukazała się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!