Konami może świętować sukces. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater imponuje wynikiem sprzedaży

Patrycja Pietrowska
2025/09/05 14:00
Rewelacyjna sprzedaż gry Konami.

Niedawno na rynek trafił Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Gra zgarnęła wysokie noty, otrzymując pochwały między innymi za dopracowanie różnych aspektów oryginału. Teraz Konami ogłosiło wynik sprzedaży produkcji.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater podbija rynek. Konami ogłasza wynik sprzedaży

Jak przekazało Konami, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sprzedało się w liczbie ponad miliona egzemplarzy. Wynik osiągnięto 28 sierpnia, w pierwszym dniu premiery gry.

Gra stanowi remake Metal Gear Solid 3: Snake Eater z 2004 roku, zachowujący historię, postacie, głosy, rozgrywkę i muzykę oryginału z myślą o współczesnym sprzęcie. Cały świat gry oraz scenki przerywnikowe zostały odświeżone.

W środku zawirowań zimnej wojny Naked Snake – człowiek, który kiedyś zapisze się w historii jako Big Boss – przenika do Związku Radzieckiego z zadaniem odeskortowania dezerterującego naukowca, Sokolova. Misja kończy się jednak klęską, gdy mentorka Snake’a – The Boss, żołnierz okryta sławą „matki sił specjalnych” – zdradza podopiecznego, a Sokolov zostaje pojmany przez pułkownika Volgina z GRU.

Tydzień później, Snake powraca na teren Związku, aby ocalić Sokolova i wyeliminować The Boss. Misja ta da początek nowej legendzie, zrodzonej na tle nieprzewidywalnych prądów historii.

Przypomnijmy, że Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zadebiutował 28 sierpnia 2025 roku. Gra ukazała się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/09/metal-gear-solid-delta-snake-eater-shipments-and-digital-sales-top-one-million

