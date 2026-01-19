StarRupture sprzedaje się wyśmienicie. Wyniki przebiły oczekiwania samych twórców

Najnowsza produkcja twórców Green Hell nie narzeka na brak zainteresowania.
Zaraz po premierze informowaliśmy, że StarRupture przyciąga tysiące graczy. Duże zainteresowanie wspomnianą produkcją w końcu oficjalnie potwierdzili również sami twórcy. Deweloperzy ze studia Creepy Jar pochwalili się bowiem wynikami sprzedaży swojej najnowszej gry.
Ujawniono wyniki sprzedaży StarRupture. Creepy Jar potwierdza sukces
Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż gry StarRupture na Steam przekroczyła już 500 tysięcy egzemplarzy. Warto podkreślić, że wynik ten udało się osiągnąć w 11 dni od momentu premiery wspomnianej produkcji we wczesnym dostępie. Jeden z przedstawicieli studia otwarcie przyznał, że osiągnięte przez StarRupture rezultaty „znacząco” przebiły oczekiwania zespołu.
W ciągu zaledwie 11 dni od premiery osiągnęliśmy próg 500 tys. sprzedanych kopii StarRupture na Steam, a wartość sprzedaży brutto gry wraz ze sprzedażą produktów towarzyszących na poziomie platformy Steam wyniosła ponad 8,7 mln USD. Wyniki te, szczególnie w obszarze przychodów i liczby graczy, znacząco przebiły nasze oczekiwania, które i tak uległy zwiększeniu po intensywnej końcówce kampanii marketingowej – powiedział Grzegorz Piekiert, członek zarządu Creepy Jar.
Jesteśmy zadowoleni, że nasze portfolio zyskało drugie mocne IP. Naszym celem jest tworzenie tzw. longsellerów, które generują zainteresowanie przez lata. Udało się nam to osiągnąć z Green Hell oraz wierzymy, że to samo zrealizujemy ze StarRupture. Już po tak krótkim czasie od premiery widzimy, że pod względem rozgrywki StarRupture osiąga podobne rezultaty, co Green Hell – blisko 40% graczy spędziło w każdej z gier ponad 10h, również mediana czasu gry jest podobna dla obu naszych produkcji – dodał Krzysztof Kwiatek, prezes studia Creepy Jar.
Na koniec przypomnijmy, że StarRupture dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Najnowsza produkcja studia Creepy Jar zadebiutowała we wczesnym dostępie 6 stycznia 2026 roku. Deweloperzy zakładają, że ich gra opuści Early Access i ukaże się w pełnej wersji za około rok.
