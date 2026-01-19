StarRupture sprzedaje się wyśmienicie. Wyniki przebiły oczekiwania samych twórców

Zaraz po premierze informowaliśmy, że StarRupture przyciąga tysiące graczy. Duże zainteresowanie wspomnianą produkcją w końcu oficjalnie potwierdzili również sami twórcy. Deweloperzy ze studia Creepy Jar pochwalili się bowiem wynikami sprzedaży swojej najnowszej gry.

Ujawniono wyniki sprzedaży StarRupture. Creepy Jar potwierdza sukces

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż gry StarRupture na Steam przekroczyła już 500 tysięcy egzemplarzy. Warto podkreślić, że wynik ten udało się osiągnąć w 11 dni od momentu premiery wspomnianej produkcji we wczesnym dostępie. Jeden z przedstawicieli studia otwarcie przyznał, że osiągnięte przez StarRupture rezultaty „znacząco” przebiły oczekiwania zespołu.