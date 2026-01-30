Zaloguj się lub Zarejestruj

Słynny bohater Kojimy w... Rainbow Six: Siege

Maciej Petryszyn
2026/01/30 12:10
0
0

Jednym ze stałych elementów Rainbow Six: Siege są współprace. Postacie z innych marek dość regularnie pojawiają się w grze albo w formie skórek, albo nawet nowych operatorów.

Podobnie ma być i tym razem. Oto bowiem Ubisoft opublikował teaser zapowiadający nadejście słynnego bohatera, którego twórcą jest Hideo Kojima.

Rainbow Six: Siege
Rainbow Six: Siege

Solid Snake nadciąga do Rainbow Six: Siege

Ze wspomnianego materiału wynika, że już za chwilę w Rainbow Six: Siege pokierujemy poczynaniami samego Solid Snake’a. Mowa tutaj o głównym bohaterze cyklu Metal Gear, którego pierwsza odsłona została wydana prawie 40 lat temu. Sam Snake zostanie dodany bynajmniej nie jedynie jako skin, a jako pełnoprawny operator z własnym zestawem umiejętności pasywnych i aktywnych.

Na razie dostaliśmy jedynie teaser, w którym niespodziewanie udział bierze też Sam Fisher. Na pełne ogłoszenie przyjdzie nam zaś jeszcze trochę poczekać. To pojawi się dopiero 15 lutego o godzinie 17:00 polskiego czasu. Wszystko z uwagi na fakt, że R6 wchodzi w 11. rok swojego funkcjonowania i Ubisoft podczas mistrzostw świata w Paryżu zamierza zaprezentować nam pełną mapę drogową na pierwszy tegoroczny sezon.

GramTV przedstawia:

Niemniej już teraz pojawiają się pewne przecieki na temat obecności Solid Snake’a w Rainbow Six: Ten według użytkownika Shiiny77 ma w grze nosić ma kryptonim Diamond, co jest dość logiczne – wszak oddział Big Bossa, którego klonem jest Solid Snake, nazywał się właśnie Diamond Dogs. Tak czy inaczej, sam operator wyposażony ma zostać w bronie inspirowane znanymi z serii Metal Gear Socom MK23 i Wu Silent.

W przeszłości Rainbow Six: Siege współpracowało już z wieloma markami. Dopiero co przecież zapowiedziano kolejną odsłonę kooperacji ze słynnym serialem The Boys, w ramach której do obecnych już skinów Homelandera i Black Noira dołączy także Soldier Boy. Inne tego typu akcje dotyczyły również takich IP, jak NieR Replicant, Assassin’s Creed czy też Tomb Raider.

Źródło:https://gamerant.com/rainbow-six-siege-metal-gear-solid-snake-operator/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

