Słynny bohater Kojimy w... Rainbow Six: Siege

Jednym ze stałych elementów Rainbow Six: Siege są współprace. Postacie z innych marek dość regularnie pojawiają się w grze albo w formie skórek, albo nawet nowych operatorów.

Podobnie ma być i tym razem. Oto bowiem Ubisoft opublikował teaser zapowiadający nadejście słynnego bohatera, którego twórcą jest Hideo Kojima. Solid Snake nadciąga do Rainbow Six: Siege Ze wspomnianego materiału wynika, że już za chwilę w Rainbow Six: Siege pokierujemy poczynaniami samego Solid Snake’a. Mowa tutaj o głównym bohaterze cyklu Metal Gear, którego pierwsza odsłona została wydana prawie 40 lat temu. Sam Snake zostanie dodany bynajmniej nie jedynie jako skin, a jako pełnoprawny operator z własnym zestawem umiejętności pasywnych i aktywnych.

Na razie dostaliśmy jedynie teaser, w którym niespodziewanie udział bierze też Sam Fisher. Na pełne ogłoszenie przyjdzie nam zaś jeszcze trochę poczekać. To pojawi się dopiero 15 lutego o godzinie 17:00 polskiego czasu. Wszystko z uwagi na fakt, że R6 wchodzi w 11. rok swojego funkcjonowania i Ubisoft podczas mistrzostw świata w Paryżu zamierza zaprezentować nam pełną mapę drogową na pierwszy tegoroczny sezon.

Niemniej już teraz pojawiają się pewne przecieki na temat obecności Solid Snake’a w Rainbow Six: Ten według użytkownika Shiiny77 ma w grze nosić ma kryptonim Diamond, co jest dość logiczne – wszak oddział Big Bossa, którego klonem jest Solid Snake, nazywał się właśnie Diamond Dogs. Tak czy inaczej, sam operator wyposażony ma zostać w bronie inspirowane znanymi z serii Metal Gear Socom MK23 i Wu Silent. W przeszłości Rainbow Six: Siege współpracowało już z wieloma markami. Dopiero co przecież zapowiedziano kolejną odsłonę kooperacji ze słynnym serialem The Boys, w ramach której do obecnych już skinów Homelandera i Black Noira dołączy także Soldier Boy. Inne tego typu akcje dotyczyły również takich IP, jak NieR Replicant, Assassin’s Creed czy też Tomb Raider.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

