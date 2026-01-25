Wrócił do Silent Hill i niestraszne mu są fatalne recenzje jego horroru. „Wielu uważa, że zrobiłem dobrą robotę”

Powrót do Silent Hill już teraz typowany jest do tytułu najgorszego filmu roku.

Twórca Powrotu do Silent Hill, Christophe Gans, najwyraźniej nie boi się krytyki i zdradza, że chciałby nakręcić kolejny film oparty na słynnej serii gier Konami. Pomimo fatalnych ocen Powrotu do Silent Hill na Metacritic i Rotten Tomatoes, reżyser wierzy w swoje podejście i cieszy się, że film znalazł nowe grono odbiorców wśród fanów gier wideo.

Twórca Powrotu do Silent Hill jest zadowolony z pracy, jaką wykonał

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy film w karierze twórcy, oparty na słynnej serii horrorowych gier. To zapoczątkował serię adaptacji w roku 2006 filmem Silent Hill – w tamtym czasie bardzo dobrze przyjętym przez fanów. W wywiadzie dla Variety Gans przyznał, że adaptacja każdej części Silent Hill wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.