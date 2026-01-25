Wrócił do Silent Hill i niestraszne mu są fatalne recenzje jego horroru. „Wielu uważa, że zrobiłem dobrą robotę”

Twórca Powrotu do Silent Hill jest zadowolony z pracy, jaką wykonał
Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy film w karierze twórcy, oparty na słynnej serii horrorowych gier. To zapoczątkował serię adaptacji w roku 2006 filmem Silent Hill – w tamtym czasie bardzo dobrze przyjętym przez fanów. W wywiadzie dla Variety Gans przyznał, że adaptacja każdej części Silent Hill wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.
Podchodziłem do pierwszego filmu z wielką odpowiedzialnością, a przy drugim czułem się jeszcze bardziej odpowiedzialny.
Podkreśla również, że seria jest dla niego czymś więcej niż tylko grą wideo.
Patrzę na nią jak na dzieło sztuki współczesnej. Ma w sobie coś naprawdę nowatorskiego i eksperymentalnego. Zaadaptuję kolejny rozdział, ponieważ niektóre z nich są niezwykle dobre. Podoba mi się ten świat i widzę, że wiele osób uważa, że robię całkiem dobrą robotę.
Gans wspomina też, że przy pierwszej adaptacji otrzymywał groźby śmierci od fanów, którzy obawiali się o los ukochanej gry. Mimo to starał się nakręcić film zarówno dla graczy, jak i dla osób nieznających serii.
Powrót do Silent Hill nie powtórzył sukcesu poprzednich części – obecnie jest jednym z najgorzej ocenianych filmów roku – ale Gans pozostaje zmotywowany. Jak podkreśla, adaptacja kolejnej gry może być okazją, by jeszcze lepiej oddać mroczny, eksperymentalny klimat Silent Hill i zainteresować zarówno fanów, jak i nowych widzów.
