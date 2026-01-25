Zaloguj się lub Zarejestruj

Wrócił do Silent Hill i niestraszne mu są fatalne recenzje jego horroru. „Wielu uważa, że zrobiłem dobrą robotę”

Jakub Piwoński
2026/01/25 17:30
Powrót do Silent Hill już teraz typowany jest do tytułu najgorszego filmu roku.

Twórca Powrotu do Silent Hill, Christophe Gans, najwyraźniej nie boi się krytyki i zdradza, że chciałby nakręcić kolejny film oparty na słynnej serii gier Konami. Pomimo fatalnych ocen Powrotu do Silent Hill na Metacritic i Rotten Tomatoes, reżyser wierzy w swoje podejście i cieszy się, że film znalazł nowe grono odbiorców wśród fanów gier wideo.

Powrót do Silent Hill
Powrót do Silent Hill

Twórca Powrotu do Silent Hill jest zadowolony z pracy, jaką wykonał

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy film w karierze twórcy, oparty na słynnej serii horrorowych gier. To zapoczątkował serię adaptacji w roku 2006 filmem Silent Hill – w tamtym czasie bardzo dobrze przyjętym przez fanów. W wywiadzie dla Variety Gans przyznał, że adaptacja każdej części Silent Hill wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

Podchodziłem do pierwszego filmu z wielką odpowiedzialnością, a przy drugim czułem się jeszcze bardziej odpowiedzialny.

Podkreśla również, że seria jest dla niego czymś więcej niż tylko grą wideo.

Patrzę na nią jak na dzieło sztuki współczesnej. Ma w sobie coś naprawdę nowatorskiego i eksperymentalnego. Zaadaptuję kolejny rozdział, ponieważ niektóre z nich są niezwykle dobre. Podoba mi się ten świat i widzę, że wiele osób uważa, że robię całkiem dobrą robotę.

Gans wspomina też, że przy pierwszej adaptacji otrzymywał groźby śmierci od fanów, którzy obawiali się o los ukochanej gry. Mimo to starał się nakręcić film zarówno dla graczy, jak i dla osób nieznających serii.

Powrót do Silent Hill nie powtórzył sukcesu poprzednich części – obecnie jest jednym z najgorzej ocenianych filmów roku – ale Gans pozostaje zmotywowany. Jak podkreśla, adaptacja kolejnej gry może być okazją, by jeszcze lepiej oddać mroczny, eksperymentalny klimat Silent Hill i zainteresować zarówno fanów, jak i nowych widzów.

Źródło:https://www.eurogamer.net/return-to-silent-hill-director-would-like-to-adapt-another-game-plenty-of-people-are-thinking-im-doing-a-pretty-good-job

