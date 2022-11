To już pewne. Messi, Neymar i Pogba trafią do Call of Duty: Modern Warfare 2

Już na początku października Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – informował, że Call of Duty: Modern Warfare 2 ma doczekać się specjalnego wydarzenia, w ramach którego w tegorocznej odsłonie popularnej serii w roli Operatorów wystąpią Leo Messi, Paul Pogba oraz Neymar Jr. Nieco później do sieci wyciekły natomiast zrzuty ekranu prezentujące dwóch ostatnich piłkarzy. Tymczasem Activision postanowiło wreszcie odkryć karty i potwierdziło, że wspomniani zawodnicy faktycznie trafią do najnowszej części Call of Duty.

Messi, Neymar i Pogba zmierzają do Call of Duty: Modern Warfare 2

Oficjalny profil marki Call of Duty poinformował za pośrednictwem Twittera, że Leo Messi, Paul Pogba oraz Neymar Jr „przygotowują się do nowego typu gry”. Niestety Activision nie ujawniło, kiedy dokładnie znani piłkarze trafią do Call of Duty: Modern Warfare 2. Według nieoficjalnych informacji twórcy mają szykować wydarzenie związane z tegorocznymi Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, które rozpoczną się 20 listopada.



Messi i spółka najwyraźniej mają się jednak pojawić nie tylko w Call of Duty: Modern Warfare 2, ale także w Call of Duty: Mobile oraz Call of Duty: Warzone 2, którego premiera zaplanowana jest na 16 listopada. Niewykluczone, że to właśnie tego dnia ruszy specjalny event z gwiazdami piłki nożnej w roli głównej. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak czekać na kolejne informacje.



Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 2 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Call of Duty: Modern Warfare II - awantura w Meksyku!

Wczytywanie ramki mediów.