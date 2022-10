Messi i inni piłkarze w CoD: Modern Warfare 2? Gracze zażenowani nowym zwiastunem

Zapraszanie do udziału w promocji gier pierwszoligowych gwiazd nie jest niczym nowym. Również dla marki Call of Dury, jednak tym razem Activision wyraźnie przesadziło. Kilku celebrytów, w tym Nicki Minaj, Pete Davidson oraz Lil Baby, śpiewają nowy hymn graczy, który jest zremiksowaną militarną piosenką marszową. Na materiale widzimy różne grupy osób, które śpiewają i skaczą w rytm muzyki, śpiewając pochwały pod adresem serii. Gdy poprzedni zwiastun obejrzano ponad 7,5 miliona razy i mógł pochwalić się 98 tysiącami łapek w górę przy zaledwie 2,5 tysiąca w dół, tak najnowszy trailer zebrał 31 tys. łapek w górę i aż 43 tys. łapek w dół przy 2,6 mln wyświetleń.

W komentarzach pod filmem nie brakuje zabawnych i uszczypliwych postów. Jedna z osób stwierdziła, że „to najlepsze „how do you do, fellow kids?”, jaki kiedykolwiek miało Call of Duty”. Inny z kolei zastanawiał się, kiedy Activision wyda zwiastun pozbawiony rozgrywki, który jedyne co ma do zaoferowania, to pokazanie ilu losowych celebrytów udało im się namówić do współpracy. Inny komentujący wprost stwierdził, że „to ostatnie, czego spodziewałby się po tak długiej serii, jaką jest Call of Duty”.