„To marnowanie IP” – twórca Painkillera ostro o jego reboocie

Niestety, gra nie została dobrze przyjęta. Nawet przez Adriana Chmielarza.

Reboot Painkillera z 2025 roku nie przypadł do gustu jego twórcy. Adrian Chmielarz, założyciel People Can Fly i The Astronauts, wprost przyznał, że nie zgadzał się „z żadnym elementem” nowej wersji kultowego FPS-a i uważa, że projekt zmarnował potencjał marki.

Nowa gra zmarnowała potencjał marki?

Adrian Chmielarz mówi wprost, jak bardzo jest niezadowolony z nowej gry: