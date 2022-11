Recenzja Call of Duty: Modern Warfare II - awantura w Meksyku!

Call of Duty: Modern Warfare w 2019 miało być nowym początkiem dla serii Activision. Modern Warfare II to powrót na odpowiednie tory po ostatnich dwóch latach eksperymentów.

Ubiegłoroczne Call of Duty: Vanguard gracze uznali za jedną z najgorszych odsłon serii w ostatnich latach. Nie dziwi więc fakt, że w przypadku drugiej części Modern Warfare Activision postawiło wszystko na jedną kartę. Łatwo bowiem zepsuć pierwsze, pozytywne wrażenie po powrocie Kapitana Price’a i Task Force 141 w 2019 roku, nawet jeśli tematyka może nie do końca się spinać niektórym z tym, co nakreśliła fabuła poprzedniej odsłony Modern Warfare .

Okazuje się jednak, że Call of Duty: Modern Warfare II od strony kampanii dla jednego gracza nie tylko korzysta z doświadczeń z oryginalnej trylogii, ale również dokłada kilka dodatkowych akordów ze swojej strony tworząc niesamowicie smaczne, growe kino akcji. Dodatkowo, mimo kilku problemów dorzuca ulepszonego względem wersji z 2019 roku multiplayera i oraz tryb kooperacji. Można byłoby powiedzieć, że to powrót, na który wszyscy czekali i raczej nie powinni się zawieźć, jeśli już zdecydują się na powrót w “codowe kamasze”.

Kampania – Kompania Braci

O ile przed premierą Modern Warfare II niekoniecznie sklejały mi się niektóre wątki, a sam początek fabuły wydawał mi się kompletnie odklejony od późniejszych wydarzeń, tak koniec końców po zobaczeniu napisów końcowych oraz „sceny po napisać” powiedziałem sobie, że to była prawdopodobnie jedna z lepszych historii przedstawionych w ostatnich latach.

I niekoniecznie dlatego, że pewne twisty i rozwiązania fabularne powodowały opad szczęki – tutaj wiele z nich można było dostrzec z daleka i pozostało tylko czekać na określony bieg wydarzeń. Co innego natomiast kreacje bohaterów oraz to, ile serca włożyli aktorzy w odkrywane przez siebie role. Nie chodzi tu jednak tylko i wyłącznie o drużynę Task Force 141, którą już poznaliśmy w Modern Warfare, ale również o nowych bohaterów zarówno tych dobrych, jak i złych. Każda postać ma swój niepowtarzalny charakter, motywacje i to czuć w każdej minucie rozgrywki. Bez względu na to czy jest to przerywnik filmowy czy dialog w trakcie rozgrywki. Tym bardziej, że tym razem w przypadku niektórych z nich możemy wybrać konkretną linię dialogową np. poprosić Ghosta o jeszcze jeden dowcip w ramach rozluźnienia dość gęstej atmosfery.

Podobnie jest w kwestii misji w kampanii, w których obok standardowych i korytarzowych etapów pojawia się miejsce na improwizację oraz wypracowanie własnego podejścia. Zwłaszcza w przypadku etapów „survivalowych” będących zdecydowanie najbardziej wymagającymi, choć tutaj największym problemem wydawała się liczba przeciwników na metr kwadratowy. Nawet, jeśli przeciwnicy AI poruszają się w sposób podobny do oddziałów specjalnych, ale przecinając ścieżki patrolowe momentami tworzył się spory chaos. Nie zmienia to faktu, że w połączeniu z dialogami oraz całą masą nawiązań do wydarzeń z oryginalnej trylogii tworzy to niesamowicie świetną i grywalną mieszankę. Do tego stopnia, że po raz pierwszy od dawna mam ochotę ograć ją kilkukrotnie na wyższych poziomach trudności.

Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić to, ponownie, sekwencja finałowa – z jednej strony zapowiadająca dość spektakularne rozwiązanie pewnych kwestii, ale z drugiej oferując coś, co mogło być zdecydowanie lepiej poprowadzone pod względem efektownych akcji oraz scen, które zapadną w pamięci na długo. Nie mówiąc już o sprowadzeniu do prostej arenówki starcia z jednym z głównych złych w Modern Warfare II. Podobny problem dotknął również scenę pościgową, która na samym początku zapowiadała się niesamowicie efektownie, a wraz z każdą kolejną minutą miałem wrażenie, iż jest ona przeciągnięta niepotrzebnym robieniem kilometrów w różnych pojazdach. Jakby po prostu ktoś nie miał pomysłu na to, jak można to rozegrać.

Mimo wszystko jednak jest to jedna z najlepszych kampanii singlowych w serii Call of Duty nie tylko w ostatnich latach, ale i również w historii serii. W dodatku takich, które otwierają serię (ponownie, jak w 2019) na nowe wątki i bohaterów. Tu znowu do pewnych wydarzeń musi wręcz dojść, ale z drugiej strony jestem w stanie zaufać twórcom widząc, jak świadomie wykorzystują wcześniejsze wydarzenia mrugając okiem do fanów poprzedniej trylogii. Ta świadomość sprawia, że jestem podekscytowany tym, co czeka Task Force 141 w kolejnej, niebezpiecznej misji.