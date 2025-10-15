Mel Gibson znalazł nowego Jezusa do Pasji 2. Maryję zagra Polka

To zaskakująca i ważna wiadomość szczególnie dla polskiej widowni.
Mel Gibson rozpoczął zdjęcia do długo oczekiwanej kontynuacji Pasji z 2004 roku. Jak wiemy, w Zmartwychwstaniu Chrystusa w rolę Jezusa nie wcieli się Jim Caviezel. Zastąpi go fiński aktor Jaakko Ohtonen znany m.in. z serialu Upadek królestwa, czy Wikingowie: Walhalla. Nową Marię Magdalenę zagra Mariela Garriga, znana z filmu Mission: Impossible – Dead Reckoning. Co jednak najciekawsze, w postać Maryi, matki Jezusa, wcieli się polska aktorka Kasia Smutniak.
Obsada filmu została całkowicie odświeżona. Oprócz wspomnianych nazwisk w filmie pojawi się też Pier Luigi Pasino w roli Piotra, a Riccardo Scamarcio zagra Poncjusza Piłata. W produkcji pojawi się także Rupert Everett w nieujawnionej, ale istotnej roli. Kasia Smutniak wcieli się w rolę Marii, zastępując Maię Morgenstern z oryginalnej Pasji. Dotychczas aktorka występowała głównie we włoskich produkcjach, takich jak Oni czy Koliber, oraz w polskich filmach Nieznajomi i Słodki koniec dnia. To ważny moment w jej karierze.
Jak ujawnia źródło cytowane przez Variety, decyzja o zmianie obsady była naturalna ze względu na czas akcji – trzy dni po ukrzyżowaniu Chrystusa. „Próby cyfrowego odmładzania aktorów byłyby zbyt kosztowne” – podkreślono.
Zmartwychwstanie Chrystusa powstaje na podstawie scenariusza napisanego przez Gibsona i Randalla Wallace’a – duet pracował już razem przy okazji Walecznego serca. Reżyser określa projekt jako „odlotowy” i „zupełnie inny od wszystkiego, co do tej pory czytał”. Czekamy na rezultat. Premiera w 2027 wpisuje się w rok mocnych premier i powrotów.
