Mel Gibson znalazł nowego Jezusa do Pasji 2. Maryję zagra Polka

To zaskakująca i ważna wiadomość szczególnie dla polskiej widowni.

Mel Gibson rozpoczął zdjęcia do długo oczekiwanej kontynuacji Pasji z 2004 roku. Jak wiemy, w Zmartwychwstaniu Chrystusa w rolę Jezusa nie wcieli się Jim Caviezel. Zastąpi go fiński aktor Jaakko Ohtonen znany m.in. z serialu Upadek królestwa, czy Wikingowie: Walhalla. Nową Marię Magdalenę zagra Mariela Garriga, znana z filmu Mission: Impossible – Dead Reckoning. Co jednak najciekawsze, w postać Maryi, matki Jezusa, wcieli się polska aktorka Kasia Smutniak. Polka w obsadzie Zmartwychwstania Chrystusa Produkcja ruszyła w rzymskim studiu Cinecittà, gdzie przed dwoma dekadami powstała oryginalna Pasja. Jak wiemy, Gibson planuje podzielić Zmartwychwstanie Chrystusa na dwie części, które trafią do kin odpowiednio 26 marca 2027 roku (Wielki Piątek) i 6 maja 2027 roku (Dzień Wniebowstąpienia). Partnerem dystrybucyjnym projektu jest Lionsgate.

Obsada filmu została całkowicie odświeżona. Oprócz wspomnianych nazwisk w filmie pojawi się też Pier Luigi Pasino w roli Piotra, a Riccardo Scamarcio zagra Poncjusza Piłata. W produkcji pojawi się także Rupert Everett w nieujawnionej, ale istotnej roli. Kasia Smutniak wcieli się w rolę Marii, zastępując Maię Morgenstern z oryginalnej Pasji. Dotychczas aktorka występowała głównie we włoskich produkcjach, takich jak Oni czy Koliber, oraz w polskich filmach Nieznajomi i Słodki koniec dnia. To ważny moment w jej karierze.

GramTV przedstawia:

Jak ujawnia źródło cytowane przez Variety, decyzja o zmianie obsady była naturalna ze względu na czas akcji – trzy dni po ukrzyżowaniu Chrystusa. „Próby cyfrowego odmładzania aktorów byłyby zbyt kosztowne” – podkreślono. Zmartwychwstanie Chrystusa powstaje na podstawie scenariusza napisanego przez Gibsona i Randalla Wallace’a – duet pracował już razem przy okazji Walecznego serca. Reżyser określa projekt jako „odlotowy” i „zupełnie inny od wszystkiego, co do tej pory czytał”. Czekamy na rezultat. Premiera w 2027 wpisuje się w rok mocnych premier i powrotów.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





