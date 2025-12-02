Kultowy film Toma Cruise, który zarobił ponad 350 mln dolarów, po raz czwarty powróci do kin w ciągu 40 lat

Paramount Pictures potwierdziło, że kultowy Top Gun z Tomem Cruise’em ponownie trafi do kin. Studio zaplanowało jubileuszową premierę na 13 maja 2026 roku, czyli niemal dokładnie czterdzieści lat po debiucie pierwszej części. To już czwarte duże wejście filmu do kinowej dystrybucji, gdyż wcześniej powrócił jako konwersja 3D w 2013 roku oraz w ramach odświeżonego pokazu poprzedzającego Top Gun: Maverick w 2021 roku.
Top Gun – film po raz czwarty powróci do kin
Pierwszy Top Gun zadebiutował 16 maja 1986 roku. Wersja 3D trafiła do kin 8 lutego 2013 roku. Po zaledwie ośmiu latach film ponownie wrócił, a dokładniej 14 maja 2021 roku, tym razem przed premierą drugiej części.
Jubileuszowy seans pojawia się w okresie wyjątkowo gęstym od premier, co ma podkreślić znaczenie filmu w historii kina akcji. W kalendarzu na maj 2026 roku Top Gun trafi pomiędzy kolejne odsłony znanych marek. Kilka dni wcześniej swoje miejsce ma druga część Mortal Kombat, natomiast tuż po powrocie hitu z 1986 roku zadebiutuje filmowa produkcja The Mandalorian & Grogu.
Powrót klasyka będzie także pierwszym pokazem serii bez Vala Kilmera, który wcielał się w niezapomnianego Icemana. Aktor zmarł w kwietniu 2025 roku, a jego filmowi partnerzy z Tomem Cruise’em na czele publicznie wspominali jego wkład w sukces marki i wpływ na widzów.
Decyzja o ponownej premierze wzmacnia zainteresowanie planowaną trzecią częścią serii. Projekt pozostaje jednym z priorytetów dla Paramount Pictures, chociaż wciąż brakuje konkretnych informacji na temat obsady czy historii. Studio liczy, że rocznicowy powrót filmu na ekrany ponownie rozbudzi emocje i umocni pozycję marki po gigantycznym sukcesie Top Gun: Maverick, który przekroczył globalnie granicę miliarda dolarów.