Kultowy film Toma Cruise, który zarobił ponad 350 mln dolarów, po raz czwarty powróci do kin w ciągu 40 lat

Paramount Pictures potwierdziło, że kultowy Top Gun z Tomem Cruise’em ponownie trafi do kin. Studio zaplanowało jubileuszową premierę na 13 maja 2026 roku, czyli niemal dokładnie czterdzieści lat po debiucie pierwszej części. To już czwarte duże wejście filmu do kinowej dystrybucji, gdyż wcześniej powrócił jako konwersja 3D w 2013 roku oraz w ramach odświeżonego pokazu poprzedzającego Top Gun: Maverick w 2021 roku.

Top Gun – film po raz czwarty powróci do kin

Pierwszy Top Gun zadebiutował 16 maja 1986 roku. Wersja 3D trafiła do kin 8 lutego 2013 roku. Po zaledwie ośmiu latach film ponownie wrócił, a dokładniej 14 maja 2021 roku, tym razem przed premierą drugiej części.