Zaloguj się lub Zarejestruj

Pasja 2 traci swojego Jezusa. Mel Gibsona musi szukać nowego aktora

Jakub Piwoński
2025/10/11 16:30
0
0

To zaskakująca decyzja, ale jednocześnie taka, której mogliśmy się spodziewać.

Zaskakująca wiadomość dla fanów Mel Gibsona – Jim Caviezel nie pojawi się w nadchodzącym Zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli sequelu słynnej Pasji. Twórcy poszukują nowego aktora do roli Jezusa.

Pasja
Pasja

Jim Caviezel nie powtórzy roli z Pasji

Sequel miał kręcić się wokół wydarzeń tuż po zakończeniu pierwszego filmu z 2004 roku, a Jim Caviezel, mający dziś 57 lat, miał zostać cyfrowo odmłodzony, aby znów wyglądać na 33-latka. To jednak wiązałoby się z dużym nakładem pracy nad efektami cyfrowymi i harmonogramem zdjęć, a efekt końcowy mógł i tak nie gwarantować wiarygodności.

Co ciekawe, sam aktor przygotowywał się już do roli w duchowy i intensywny sposób. Wspomina się o poście, modlitwie, codziennej Komunii, a także lekturze „Listów przesłanych diabłu” C.S. Lewisa. Wszystko to miała pogłębić jego rozumienie duchowej strony postaci. Gibson jeszcze kilka miesięcy temu zapewniał, że wiek aktora nie jest przeszkodą i ma sposoby, by to obejść. Stało się inaczej.

GramTV przedstawia:

Jak wiemy, Zmartwychwstanie Chrystusa ma powstać w dwóch częściach – pierwsza zadebiutuje 26 marca 2027 roku, a druga 6 maja 2027 roku. Produkcja, choć długo odkładana, wciąż budzi spore zainteresowanie, zwłaszcza że pierwszy film zarobił 612 mln dolarów przy budżecie 30 mln, stając się jednym z najbardziej dochodowych niezależnych filmów w historii i jednym z najbardziej kasowych filmów z kategorią R.

Choć dla wielu fanów brak Caviezela to duża zmiana, decyzja o nowym aktorze wydaje się rozsądna – 20 lat różnicy w wieku głównego bohatera trudno byłoby ukryć nawet najlepszymi efektami cyfrowymi.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/10/jim-caviezel-not-returning-for-mel-gibsons-passion-of-the-christ-sequel

Tagi:

Popkultura
aktor
Mel Gibson
Pasja 2
Jim Caviezel
Zmartwychwstanie Chrystusa
Jezus Chrystus
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112