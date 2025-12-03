Keanu Reeves rusza w europejską trasę koncertową. Niestety Dogstar ominą Polskę

Rockowy zespół Keanu Reevesa, Dogstar, ogłasza europejską trasę koncertową na 2026 roku. Zespół ominie Polskę, ale będzie można ich posłuchać w miarę blisko w Czechach i Niemczech.
Reaktywowany po latach grunge’owy zespół Dogstar, znany z działalności w latach 90. i na początku 2000., wyruszy latem 2026 roku w europejską trasę koncertową All In Now Tour. Koncerty odbędą się w czerwcu i lipcu. Przedsprzedaż biletów rusza w środę 3 grudnia, natomiast oficjalna sprzedaż rozpocznie się w piątek 5 grudnia. Keanu Reeves nie trafi do Polski ze swoim zespołem, ale nadal będzie można ich posłuchać w miarę blisko od Polski.
Keanu Reeves i Dogstar ruszają w europejską trasę koncertową
Dogstar wydał w październiku 2023 swój pierwszy od ponad dwóch dekad album Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees, nakładem własnej wytwórni Dillon Street Records (dystrybuowanej przez ADA). To pierwszy zbiór nowej muzyki Dogstar od czasu albumu Happy Ending z 2000 roku. Zespół podpisał też nowy kontrakt menedżerski z Q Prime. W skład Dogstar wchodzą gitarzysta i wokalista Bret Domrose, perkusista Rob Mailhouse oraz basista Keanu Reeves. Po ponad 20 latach przerwy grupa zagrała pierwszy koncert 27 maja 2023 roku na festiwalu BottleRock w Napa Valley. Muzycy zaprezentowali wtedy materiał z nowej płyty, w tym singiel Glimmer. Dogstar nie występował na żywo od października 2002, a powrót ogłosił latem 2022 roku na Instagramie, publikując także aktualizacje z pracy w studiu.
Mówiąc o nowym albumie, Reeves powiedział w rozmowie z serwisem Billboard:
Myślę, że wszyscy troje stwierdziliśmy: “Jeśli to robimy, to nagrajmy płytę”.
Domrose dodał:
Wiedzieliśmy, że mamy ograniczony czas i musimy go maksymalnie wykorzystać. Skupiliśmy się na stworzeniu tego albumu i poszło to bardzo szybko.
Keanu Reeves współtworzył zespół w 1991 roku. Dogstar wydał dwa albumy, koncertował z Bon Jovi i otwierał koncert Davida Bowiego. Keanu grał na basie i śpiewał chórki, lecz jego rosnąca sława filmowa utrudniała kontynuowanie projektu. Zespół zakończył działalność w 2002 roku. Później Reeves występował jeszcze w grupie Becky wraz z Mailhouse’em, ale opuścił ją po roku. W wywiadzie dla GQ z 2019 roku Reeves wspominał komiczny epizod z Milwaukee Metal Fest 1992, gdzie Dogstar wystąpił obok zespołów takich jak Agnostic Front, Cannibal Corpse oraz Deicide:
Zagraliśmy na Milwaukee Metal Fest. Totalna porażka. Graliśmy prawie obok Murphy’s Law. I wyobraź sobie, zagraliśmy cover Grateful Dead na Milwaukee Metal Fest. Ludzie byli jak: Spadajcie, jesteście beznadziejni! A ja miałem wtedy największy uśmiech na twarzy.
GramTV przedstawia:
Trasa koncertowa “All In Now Tour” 2026:
Czerwiec
11 – 3Olympia Theatre – Dublin, Irlandia
13 – Roundhouse – Londyn, Anglia
14 – Download Festival – Castle Donington, UK
16 – Paradiso – Amsterdam, Holandia
17 – L'Olympia – Paryż, Francja
19 – Sierre Blues Festival – Sierre, Szwajcaria
21 – Pinkpop Festival – Landgraaf, Holandia
22 – Grose Freiheit 36 – Hamburg, Niemcy
23 – Huxleys Neue Welt – Berlin, Niemcy
25 – Grona Lund – Sztokholm, Szwecja
27 – Tinderbox Festival – Odense, Dania
29 – Archa Theatre – Praga, Czechy
Lipiec
1 – Carlswerk Victoria – Kolonia, Niemcy
2 – Festival de Wiltz – Wiltz, Luksemburg
7 – Parallel 62 – Barcelona, Hiszpania
8 – Mad Cool Festival – Madryt, Hiszpania
9 – NOS Alive Festival – Lizbona, Portugalia
11 – Auditorium Cavea – Parco della Musica Ennio Morricone – Rzym, Włochy
12 – Nuova Fiera del Levante – Bari, Włochy
14 – Pordenone Blues & Co. Festival – Pordenone, Włochy
15 – Teatro Arcimboldi – Mediolan, Włochy
17 – Gasometer – Wiedeń, Austria
18 – Akvarium Klub – Budapeszt, Węgry
