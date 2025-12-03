Keanu Reeves rusza w europejską trasę koncertową. Niestety Dogstar ominą Polskę

Rockowy zespół Keanu Reevesa, Dogstar, ogłasza europejską trasę koncertową na 2026 roku. Zespół ominie Polskę, ale będzie można ich posłuchać w miarę blisko w Czechach i Niemczech.

Reaktywowany po latach grunge’owy zespół Dogstar, znany z działalności w latach 90. i na początku 2000., wyruszy latem 2026 roku w europejską trasę koncertową All In Now Tour. Koncerty odbędą się w czerwcu i lipcu. Przedsprzedaż biletów rusza w środę 3 grudnia, natomiast oficjalna sprzedaż rozpocznie się w piątek 5 grudnia. Keanu Reeves nie trafi do Polski ze swoim zespołem, ale nadal będzie można ich posłuchać w miarę blisko od Polski.

Keanu Reeves i Dogstar ruszają w europejską trasę koncertową

Dogstar wydał w październiku 2023 swój pierwszy od ponad dwóch dekad album Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees, nakładem własnej wytwórni Dillon Street Records (dystrybuowanej przez ADA). To pierwszy zbiór nowej muzyki Dogstar od czasu albumu Happy Ending z 2000 roku. Zespół podpisał też nowy kontrakt menedżerski z Q Prime. W skład Dogstar wchodzą gitarzysta i wokalista Bret Domrose, perkusista Rob Mailhouse oraz basista Keanu Reeves. Po ponad 20 latach przerwy grupa zagrała pierwszy koncert 27 maja 2023 roku na festiwalu BottleRock w Napa Valley. Muzycy zaprezentowali wtedy materiał z nowej płyty, w tym singiel Glimmer. Dogstar nie występował na żywo od października 2002, a powrót ogłosił latem 2022 roku na Instagramie, publikując także aktualizacje z pracy w studiu.