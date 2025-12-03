Return to Silent Hill wielkim zaskoczeniem 2026 roku? Zwiastuny ekranizacji wyglądają coraz lepiej

W sieci zadebiutował pierwszy międzynarodowy zwiastun Return to Silent Hill, czyli najnowszej filmowej adaptacji legendarnego cyklu horrorów psychologicznych. Produkcja trafi na ekrany kin w 2026 roku i jednocześnie uczci dwudziestą rocznicę premiery pierwszego filmu z serii, za który również odpowiadał Christophe Gans.
Return to Silent Hill otrzymał nowy zwiastun
Nowy projekt jest trzecią częścią filmowego cyklu, lecz fabularnie czerpie bezpośrednio z gry Silent Hill 2 wydanej w 2001 roku. Za film odpowiadają producenci Victor Hadida, Molly Hassell oraz David M. Wulf. Do swoich ról powracają Jeremy Irvine, znany z War Horse, oraz Hannah Emily Anderson występująca m.in. w Jigsaw. Gans ponownie objął stanowisko reżysera i wraca do marki, którą pomógł zdefiniować w kinie od momentu premiery filmu z 2006 roku. Tamta produkcja zadebiutowała na szczycie amerykańskiego box office’u i ostatecznie przekroczyła sto milionów dolarów przychodów.
Twórca współtworzył również scenariusz wraz z Sandrą Vo Anh i Williamem Schneiderem. W ekipie ponownie znalazł się także Akira Yamaoka odpowiedzialny za charakterystyczną muzykę serii. Kompozytor przygotowuje nową ścieżkę dźwiękową i pełni funkcję producenta wykonawczego.
Fabuła skupi się na Jamesie Sunderlandzie, w którego wcieli się Irvine. Bohater wyrusza do opanowanego mrokiem Silent Hill, szukając swojej ukochanej Mary Crane. Produkcja ma połączyć intensywny horror z rozbudowaną psychologią postaci.
Kiedy James otrzymuje tajemniczy list od swojej utraconej miłości Mary, podąża do Silent Hill. Miasteczko nie przypomina już miejsca, które kiedyś znał, ponieważ zostało pochłonięte przez ciemność. W poszukiwaniach prawdy zmierzy się z potworami oraz tajemnicą, która zagrozi jego zdrowiu psychicznemu.
GramTV przedstawia:
Globalna premiera filmu została podzielona na kilka etapów. Od 22 stycznia Return to Silent Hill będzie można zobaczyć w Australii, Włoszech oraz na terenie Bliskiego Wschodu. Dzień później film trafi do kin w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chinach, Hiszpanii oraz Polsce. W kolejnych tygodniach odbędą się premiery we Francji, Niemczech, Grecji, Brazylii i Meksyku.
