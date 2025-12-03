Return to Silent Hill wielkim zaskoczeniem 2026 roku? Zwiastuny ekranizacji wyglądają coraz lepiej

W sieci zadebiutował pierwszy międzynarodowy zwiastun Return to Silent Hill, czyli najnowszej filmowej adaptacji legendarnego cyklu horrorów psychologicznych. Produkcja trafi na ekrany kin w 2026 roku i jednocześnie uczci dwudziestą rocznicę premiery pierwszego filmu z serii, za który również odpowiadał Christophe Gans.

Return to Silent Hill otrzymał nowy zwiastun

Nowy projekt jest trzecią częścią filmowego cyklu, lecz fabularnie czerpie bezpośrednio z gry Silent Hill 2 wydanej w 2001 roku. Za film odpowiadają producenci Victor Hadida, Molly Hassell oraz David M. Wulf. Do swoich ról powracają Jeremy Irvine, znany z War Horse, oraz Hannah Emily Anderson występująca m.in. w Jigsaw. Gans ponownie objął stanowisko reżysera i wraca do marki, którą pomógł zdefiniować w kinie od momentu premiery filmu z 2006 roku. Tamta produkcja zadebiutowała na szczycie amerykańskiego box office’u i ostatecznie przekroczyła sto milionów dolarów przychodów.