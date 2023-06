Megan Fox skomentuje Waszą śmierć w Diablo 4. Blizzard dziękuje graczom za wsparcie

Aktorka zachęca do publikowania filmów ze swoją heroiczną śmiercią w nowej części Diablo.

Oficjalna premiera Diablo IV już za nami. Tym razem obyło się bez większych problemów i gracze mogli rozpocząć swoją przygodę z najnowszym tytułem Blizzarda. Studio pochwaliło się, że Diablo IV jest największym sukcesem w historii dewelopera. Teraz w specjalnym filmie dyrektor generalny Rod Fergusson i reżyser gry Joe Shely podziękowali graczom za wsparcie i obiecali, że to dopiero początek długiej przygody z ich tytułem. Na fanów czeka nie tylko najdłuższa historia w całej serii, ale również bogaty endgame oraz nowa zawartość, która pojawi się w grze już od przyszłego miesiąca. Wideo zobaczycie poniżej.

Megan Fox zachęca do dzielenia się śmiercią postaci z Diablo 4

Będzie więc wiele okazji do śmierci Waszych postaci w Diablo IV. Zdaje sobie z tego sprawę Blizzard, który zatrudnił Megan Fox do nietypowej promocji. Aktorka wygłosi mowę pogrzebową dla Waszej postaci, jeżeli do jutra prześlecie film na Twitterze lub TikToku ze śmiercią bohatera w grze. Gwiazda Transformers przeczyta epitafium tylko wybranym graczom. Więcej szczegółów znajdziecie w poniższym filmie.

