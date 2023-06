Premiera Diablo 4 - godzina startu dostępu w Polsce

Już w nocy polskiego czasu ruszą serwery Diablo IV dla wszystkich graczy, którzy przedpremierowo kupili grę. Blizzard udostępnił trzy różne edycje swojego najnowszego tytułu, które zawierają najróżniejsze dodatki i bonusy do gry. Dwie droższe edycje pozwalają na wcześniejszy dostęp do gry, który trwa od piątku 2 czerwca. Już jutro wszyscy gracze będą mogli dołączyć do zabawy, a pierwsi z nich rozpoczną rozgrywkę jeszcze w nocy.

Diablo 4 - godzina startu dostępu w Polsce

Serwery Diablo IV oficjalnie ruszą 6 czerwca o godzinie 1:00 czasu polskiego. Warto pamiętać, że chętnych na rozpoczęcie zabawy może być tak wielu, że trzeba będzie poczekać w kolejce, aby rozpocząć zabawę.