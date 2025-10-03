Zaloguj się lub Zarejestruj

Megabonk podbija serca graczy. Rewelacyjny wynik sprzedaży niezależnej gry

Patrycja Pietrowska
2025/10/03 19:10
Twórca, znany jako vedinad, jest „przytłoczony i zmęczony”, ale zapewnia, że wkrótce opublikuje długo oczekiwany plan rozwoju.

Pomimo że uwaga społeczności graczy skupia się często na dużych premierach, takich jak Ghost of Yōtei, to właśnie niespodziewany tytuł niezależny, Megabonk autorstwa vedinad, świętuje ogromny sukces. Twórca ogłosił na Twitterze, że gra osiągnęła milion sprzedanych egzemplarzy w zaledwie dwa tygodnie od premiery na platformie Steam.

Megabonk
Megabonk

Megabonk sprzedaje się w milionie egzemplarzy w dwa tygodnie – niezależny hit podbija Steam

Megabonk to tytuł dostępny obecnie wyłącznie na PC. O grze roguelike informowaliśmy już jakiś czas temu w kontekście popularności. Obecnie, aż 94% z ponad 15 200 recenzji na Steamie jest pozytywnych. W ciągu ostatnich 24 godzin gra zanotowała szczyt na poziomie 88 581 równoczesnych graczy.

Po debiucie Megabonk osiągnął szczyt równoczesnych graczy na poziomie zaledwie 2000 osób, lecz dzięki poczcie pantoflowej i zaangażowaniu popularnych streamerów, jego popularność wzrosła. Dzięki temu dynamicznemu przyrostowi użytkowników, Megabonk niemal dorównał wynikom Hades 2, który niedawno opuścił wczesny dostęp i podbił Steam.

GramTV przedstawia:

Deweloper vedinad, ogłaszając osiągnięcie miliona sprzedanych kopii, podziękował społeczności i wspomniał, że planuje zjeść spaghetti z dodatkowym sosem z tej okazji. Jednakże ten nagły i ogromny sukces ma również swoją cenę. Twórca przyznał w swoim oświadczeniu na platformie społecznościowej, że jest obecnie „trochę przytłoczony i zmęczony”. Mimo tego, w przyszłości zamierza ujawnić roadmapę dla gry.

Źródło:https://gamingbolt.com/megabonk-sells-1-million-units-in-two-weeks

Tagi:

News
sprzedaż gier
gra akcji
wyniki sprzedaży
sprzedaż
roguelike
roguelite
Megabonk
Vedinad
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

