Megabonk podbija serca graczy. Rewelacyjny wynik sprzedaży niezależnej gry

Twórca, znany jako vedinad, jest „przytłoczony i zmęczony”, ale zapewnia, że wkrótce opublikuje długo oczekiwany plan rozwoju.

Pomimo że uwaga społeczności graczy skupia się często na dużych premierach, takich jak Ghost of Yōtei, to właśnie niespodziewany tytuł niezależny, Megabonk autorstwa vedinad, świętuje ogromny sukces. Twórca ogłosił na Twitterze, że gra osiągnęła milion sprzedanych egzemplarzy w zaledwie dwa tygodnie od premiery na platformie Steam.

Megabonk to tytuł dostępny obecnie wyłącznie na PC. O grze roguelike informowaliśmy już jakiś czas temu w kontekście popularności. Obecnie, aż 94% z ponad 15 200 recenzji na Steamie jest pozytywnych. W ciągu ostatnich 24 godzin gra zanotowała szczyt na poziomie 88 581 równoczesnych graczy.