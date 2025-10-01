Nowa sensacja na Steamie. Czy niezależny hit przebije Hadesa 2?

Niedawno Hades 2 opuścił wczesny dostęp i podbił szturmem platformę Steam. Jednakże, na rynku niezależnym pojawiła się inna sensacja, która zdobywa listy popularności. Mowa o Megabonk, grze typu roguelike, która zadebiutowała dwa tygodnie temu, 18 września 2025 roku.
Megabonk szturmem wdarł się na listę najpopularniejszych gier Steama
Chociaż gra początkowo odnotowała szczytową liczbę graczy wynoszącą zaledwie 2000, jej popularność gwałtownie wzrosła dzięki poczcie pantoflowej i zaangażowaniu popularnych streamerów. W ciągu niespełna tygodnia liczba graczy przekroczyła 40 000, a następnie podwoiła się w zaledwie dwa dni. Megabonk z 82 030 równoczesnymi graczami niemalże dorównuje wynikowi Hades 2, który osiągnął w ciągu ostatnich 24 godzin szczyt na poziomie 82 947 graczy.
Wszystko wskazuje na to, że niezależny hit jest na dobrej drodze, by wkrótce wyprzedzić arcydzieło studia Supergiant i awansować dalej w rankingu 20 najczęściej granych gier na Steam. Według najnowszych statystyk, Megabonk plasuje się obecnie na 19. pozycji, tuż za Hades 2.
GramTV przedstawia:
Sukces ten wywołał falę gratulacji płynących ze strony całej społeczności deweloperów. Przy ponad 80 000 graczy, z gratulacjami dla samotnego dewelopera wystąpili zarówno weterani branży, jak i twórcy innych niezwykle popularnych gier niezależnych. Wśród nich znalazł się Tyrone Rodriguez, twórca The Binding of Isaac, a także zespół stojący za Among Us, który po prostu skomentował, że gra jest świetna. Obecnie Megabonk jest dostępny na platformie Steam z 15-procentową zniżką.
Megabonk to roguelike survival game, w którym musisz przebić się przez hordy wrogów i bossów na losowo generowanych mapach. Zbieraj loot po drodze, leveluj swojego charactera, upgrade’uj bronie i przetrwaj jak najdłużej! Jak daleko dojdziesz? – brzmi opis gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!