Nowa sensacja na Steamie. Czy niezależny hit przebije Hadesa 2?

Niedawno Hades 2 opuścił wczesny dostęp i podbił szturmem platformę Steam. Jednakże, na rynku niezależnym pojawiła się inna sensacja, która zdobywa listy popularności. Mowa o Megabonk, grze typu roguelike, która zadebiutowała dwa tygodnie temu, 18 września 2025 roku.

Megabonk szturmem wdarł się na listę najpopularniejszych gier Steama

Chociaż gra początkowo odnotowała szczytową liczbę graczy wynoszącą zaledwie 2000, jej popularność gwałtownie wzrosła dzięki poczcie pantoflowej i zaangażowaniu popularnych streamerów. W ciągu niespełna tygodnia liczba graczy przekroczyła 40 000, a następnie podwoiła się w zaledwie dwa dni. Megabonk z 82 030 równoczesnymi graczami niemalże dorównuje wynikowi Hades 2, który osiągnął w ciągu ostatnich 24 godzin szczyt na poziomie 82 947 graczy.