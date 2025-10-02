Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony chwali się ocenami Ghost of Yotei. Gra single-player zachwyca

Mikołaj Berlik
2025/10/02 13:20
Ghost of Yotei trafiło na rynek i zbiera znakomite recenzje. Gracze mogą sprawdzić nową przygodę już dziś.

Po długim oczekiwaniu na kolejną grę single-player od PlayStation, Ghost of Yotei wreszcie trafiło na rynek. Produkcja od PlayStation Studios jest już dostępna na całym świecie i pozwala graczom samodzielnie przekonać się, czy to tytuł wart uwagi.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Ghost of Yotei – recenzje i odbiór graczy

Sony udostępniło nowy zwiastun gry, który zbiera w całość opinie dziennikarzy i pokazuje, jak dobrze Ghost of Yotei zostało przyjęte. Recenzenci podkreślają dopracowaną oprawę wizualną, ciekawą fabułę i gameplay, który może zainteresować zarówno fanów przygodowych gier single-player, jak i nowych odbiorców.

Gracze nie muszą już czekać ani przeglądać recenzji – Ghost of Yotei jest gotowe do odkrycia. Produkcja może stać się nowym hitem PlayStation 5, oferując doświadczenie, które długo zapadnie w pamięć. W naszej recenzji tytuł otrzymał notę w wysokości 8,5 na 10.

Ghost of Yōtei to samodzielna opowieść, której akcja rozgrywa się na prowincji w XVII-wiecznej Japonii – 300 lat po wydarzeniach z cieszącej się uznaniem gry Ghost of Tsushima. Gracze wcielają się w Atsu – samotną najemniczkę dręczoną przez duchy przeszłości. Kobieta przemierza piękne, surowe tereny północnej Japonii w poszukiwaniu zemsty, polując na ludzi, którzy wiele lat temu zamordowali jej rodzinę.

Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu, wędrując po wyspie Ezo śladem grupy sześciu bandytów, dociera do nieodkrytych obszarów – lecz znajduje tam znacznie więcej niż tylko zemstę.

Podczas swojej podróży kobieta pozna nieoczekiwanych sojuszników i nawiąże więzi, o których nawet jej się nie śniło.

Mikołaj Berlik
