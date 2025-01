Mass Effect 5 wciąż w powijakach? Według byłego pracownika BioWare prace nie nabrały jeszcze tempa

Według byłego pracownika BioWare Marka Darraha, prace nad kolejną odsłoną serii Mass Effect nie przebiegają tak szybko, jak fani mogliby oczekiwać. W niedawno opublikowanym filmie na swoim kanale YouTube Darrah, który opuścił studio w 2021 roku, ale nadal pełnił funkcję konsultanta przy Dragon Age: The Veilguard, twierdzi, że gra nie jest jeszcze gotowa do przejścia do pełnej produkcji. Informacja ta pokrywa się z doniesieniami sprzed niespełna roku, które sugerowały, że prace nad nowym Mass Effect nie rozpoczęły się na dobre.