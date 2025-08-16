Cyberpunk 2077 z nowym poziomem immersji. To powinno znaleźć się w grze CD Projekt Red

Najnowsza modyfikacja wprowadza wiele elementów, które pozwalają lepiej wcielić się w głównego bohatera.

Fani Cyberpunk 2077 dostali właśnie coś, co może całkowicie odmienić sposób, w jaki doświadcza się fabuły w Night City. Modder znany jako Xurec przygotował modyfikację, która nadaje głównej kampanii lepsze tempo, wprowadza więcej momentów do odgrywania roli i sprawia, że rozgrywka staje się bardziej spójna z uniwersum gry. To rozwiązanie szczególnie przypadnie do gustu graczom planującym powrót do historii V. Cyberpunk 2077 – modyfikacja poprawiająca immersję w grze Jedną z kluczowych zmian jest to, że fixerzy i handlarze zleceń nie rozdają już misji każdemu, kto tylko się pojawi. Niektóre zadania fabularne wymagają teraz odpowiedniego poziomu reputacji, czyli Street Cred. Oznacza to, że zanim Night City zacznie traktować gracza poważnie, będzie musiał na to zapracować.

Modyfikacja zmienia także sposób, w jaki przydzielane są misje główne, zadania poboczne i zlecenia. W oryginalnej wersji gry wiele z nich odblokowywało się niemal równocześnie, co prowadziło do przeładowania treści. W wersji z modem dostęp do misji rozłożony jest w czasie i powiązany z wydarzeniami oraz kolejnymi progami reputacji. Dzięki temu historia rozwija się wolniej i bardziej naturalnie, a gracz ma poczucie większego zanurzenia w świat Night City.

Xurec zadbał również o dodatkowe elementy narracyjne. Gracze otrzymują teraz klimatyczne wiadomości od postaci znanych z fabuły, takich jak Jackie, Viktor, Dum Dum czy Brick. Wiadomości pojawiają się w systemie komunikacyjnym gry, co sprawia wrażenie, że świat reaguje dynamicznie na działania V i jego postępy. Sporo zmian zaszło także w systemie zleceń. Każdy fixer ma teraz własne wymagania dotyczące reputacji, odzwierciedlające jego osobowość, pozycję w dzielnicy i relację z bohaterem. W podstawowej wersji gry podobne ograniczenia istniały jedynie u Rogue i Muamara. Teraz wszystkie kontakty mają unikalne ścieżki odblokowywania, co nadaje większego sensu procesowi wspinania się po szczeblach drabiny w świecie najemników. Modyfikację „Take a Breather - Pace and Reputation Overhaul” możecie pobrać z tej strony. Tam też znajdziecie instrukcję instalacji.

