Drugi dodatek do Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutuje już za chwilę. Premiera jest „bardzo, bardzo, bardzo blisko”

Jeden miesiąc szczególnie pasuje, aby nowy dodatek do gry Warhorse Studios pojawił się na rynku.

Studio Warhorse przygotowuje się do dużego ogłoszenia na tegorocznych targach gamescom w Kolonii. Twórcy serii Kingdom Come: Deliverance zapowiadają, że podczas imprezy zaprezentują świeże materiały z drugiej części gry, a także ujawnią szczegóły dotyczące kolejnego rozszerzenia fabularnego.

Kingdom Come: Deliverance 2 – dodatek Legacy of the Forge zadebiutuje już wkrótce

Wieści o nadchodzącym DLC przekazał Tobias „Sir Tobi” Stolz-Zwilling, menedżer PR czeskiego zespołu. W opublikowanym wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że nowe rozszerzenie jest już na ostatniej prostej przed premierą. Choć nie podał konkretnej daty, ton wypowiedzi sugeruje, że fani nie będą musieli czekać dłużej niż kilka tygodni.