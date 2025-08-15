Zaloguj się lub Zarejestruj

Drugi dodatek do Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutuje już za chwilę. Premiera jest „bardzo, bardzo, bardzo blisko”

Radosław Krajewski
2025/08/15 19:15
0

Jeden miesiąc szczególnie pasuje, aby nowy dodatek do gry Warhorse Studios pojawił się na rynku.

Studio Warhorse przygotowuje się do dużego ogłoszenia na tegorocznych targach gamescom w Kolonii. Twórcy serii Kingdom Come: Deliverance zapowiadają, że podczas imprezy zaprezentują świeże materiały z drugiej części gry, a także ujawnią szczegóły dotyczące kolejnego rozszerzenia fabularnego.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 – dodatek Legacy of the Forge zadebiutuje już wkrótce

Wieści o nadchodzącym DLC przekazał Tobias „Sir Tobi” Stolz-Zwilling, menedżer PR czeskiego zespołu. W opublikowanym wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że nowe rozszerzenie jest już na ostatniej prostej przed premierą. Choć nie podał konkretnej daty, ton wypowiedzi sugeruje, że fani nie będą musieli czekać dłużej niż kilka tygodni.

Przyszły tydzień = tydzień gamescom!
Przywożę zupełnie nowy materiał z Kingdom Come: Deliverance 2, a nowy dodatek DLC jest BARDZO, BARDZO, BARDZO blisko premiery!

Moje terminy dla prasy? Prawie całkowicie zarezerwowane.
Ja? Niesamowicie podekscytowany.
Ty? Lepiej też bądź. 😉

Śmiałym los sprzyja!

Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że drugie DLC będzie nosić tytuł Legacy of the Forge i zgodnie z planem ma ukazać się jeszcze w 2025 roku. Biorąc pod uwagę dotychczasowy harmonogram wydawniczy oraz sygnały od Warhorse, najbardziej prawdopodobny termin to wczesna jesień, być może już we wrześniu.

Poprzedni dodatek, Komu śmierć malowana, zadebiutował 15 maja i spotkał się z pozytywnym odbiorem społeczności, oferując nowy wątek fabularny i dodatkowe aktywności w otwartym świecie. Warhorse podkreśla, że po premierze Legacy of the Forge planuje jeszcze jedno, trzecie DLC, które domknie historię zaplanowaną dla drugiej odsłony przygód Henryka.

Przypomnijmy, że premiera Kingdom Come: Deliverance 2 odbyła się 4 lutego. Tytuł pojawi się na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.

Tagi:

News
data premiery
DLC
gamescom
dodatek
RPG
Warhorse Studios
średniowiecze
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2 - Legacy of the Forge
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

