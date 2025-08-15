Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie chce konkurować z Predatorem? Ten wyczekiwany remake kultowego science fiction wejdzie do kin później

Jakub Piwoński
2025/08/15 10:30
0
0

Nadchodzi nowa wersja Uciekiniera.

Jakiś czas temu informowaliśmy o postępach prac nad nowym Uciekinierze. To remake filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem o tym samym tytule. Film był adaptacją jednego z opowiadań Stephena Kinga i pokazywał o dystopijny świat, w którym umysłami ludu rządzi brutalna rozgrywka. Nowy film, w którym główną rolę zagra Glen Powell, miał zadebiutować w listopadzie tego roku. Data premiery została nieznacznie przesunięta. Dlaczego?

Uciekinier
Uciekinier

Uciekinier w kinach tydzień później

Paramount Pictures zdecydowało się przesunąć premierę filmu Uciekinier w reżyserii Edgara Wrighta, aby uniknąć bezpośredniej rywalizacji z innym dużym widowiskiem akcji – Predator: Badlands. Oba tytuły miały pierwotnie trafić do kin 7 listopada, co mogłoby znacząco wpłynąć na wyniki w box office. Studio uznało, że lepiej dać produkcji Wrighta więcej przestrzeni i przeniosło jej premierę o tydzień.

GramTV przedstawia:

Nowa data wejścia Uciekiniera do kin to 14 listopada 2025 roku. Film jest nową interpretacją kultowej historii, opartej na powieści Stephena Kinga (piszącego pod pseudonimem Richard Bachman). W obsadzie znajdzie się m.in. Glen Powell, Josh Brolin, Colman Domingo, Lee Pace, a reżyser Edgar Wright (Baby Driver, Last Night in Soho) ma połączyć intensywną akcję z własnym, charakterystycznym stylem narracji. Czekamy zatem na premierę.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/14/the-running-man-delayed-by-a-week-to-november-14

Tagi:

Popkultura
remake
science fiction
Arnold Schwarzenegger
Glen Powell
Uciekinier
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112