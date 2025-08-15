Nie chce konkurować z Predatorem? Ten wyczekiwany remake kultowego science fiction wejdzie do kin później

Jakiś czas temu informowaliśmy o postępach prac nad nowym Uciekinierze. To remake filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem o tym samym tytule. Film był adaptacją jednego z opowiadań Stephena Kinga i pokazywał o dystopijny świat, w którym umysłami ludu rządzi brutalna rozgrywka. Nowy film, w którym główną rolę zagra Glen Powell, miał zadebiutować w listopadzie tego roku. Data premiery została nieznacznie przesunięta. Dlaczego?
Uciekinier w kinach tydzień później
Paramount Pictures zdecydowało się przesunąć premierę filmu Uciekinier w reżyserii Edgara Wrighta, aby uniknąć bezpośredniej rywalizacji z innym dużym widowiskiem akcji – Predator: Badlands. Oba tytuły miały pierwotnie trafić do kin 7 listopada, co mogłoby znacząco wpłynąć na wyniki w box office. Studio uznało, że lepiej dać produkcji Wrighta więcej przestrzeni i przeniosło jej premierę o tydzień.
Nowa data wejścia Uciekiniera do kin to 14 listopada 2025 roku. Film jest nową interpretacją kultowej historii, opartej na powieści Stephena Kinga (piszącego pod pseudonimem Richard Bachman). W obsadzie znajdzie się m.in. Glen Powell, Josh Brolin, Colman Domingo, Lee Pace, a reżyser Edgar Wright (Baby Driver, Last Night in Soho) ma połączyć intensywną akcję z własnym, charakterystycznym stylem narracji. Czekamy zatem na premierę.
