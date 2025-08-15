Nie chce konkurować z Predatorem? Ten wyczekiwany remake kultowego science fiction wejdzie do kin później

Jakiś czas temu informowaliśmy o postępach prac nad nowym Uciekinierze. To remake filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem o tym samym tytule. Film był adaptacją jednego z opowiadań Stephena Kinga i pokazywał o dystopijny świat, w którym umysłami ludu rządzi brutalna rozgrywka. Nowy film, w którym główną rolę zagra Glen Powell, miał zadebiutować w listopadzie tego roku. Data premiery została nieznacznie przesunięta. Dlaczego?

Uciekinier w kinach tydzień później