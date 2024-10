Mass Effect 5 stawia na fotorealizm. Fani mogą być spokojni o styl graficzny

Dragon Age: The Veilguard zbiera naprawdę dobre recenzje . Od momentu prezentacji pierwszych materiałów z gry wielu fanów serii narzekało natomiast na kreskówkową oprawę wizualną. Okazuje się jednak, że miłośnicy cyklu Mass Effect, którym nie przypadł do gustu wspomniany styl graficzny, mogą spać spokojnie.

Obie gry pochodzą od tego samego studia, ale Mass Effect to Mass Effect. Sposób, w jaki ożywia się RPG w klimatach science fiction, różni się od innych gatunków i marek. Musi być w tym inny rodzaj miłości – napisał Gamble.

Deweloper w odpowiedzi na wpis jednego z użytkowników portalu społecznościowego X zapowiedział również, że Mass Effect 5 będzie mógł pochwalić się fotorealistycznym oprawą wizualną. Gamble dodał również, że dopóki będzie pracował nad wspomnianym cyklem, to styl graficzny nie ulegnie zmianie. Wiele wskazuje więc na to, że fani Mass Effecta, którym nie przypadła do gustu kreskówkowa grafika Dragon Age: The Veilguard, mogą być spokojnie o przyszłość swojej ukochanej marki.