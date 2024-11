Mass Effect otrzyma aktorski serial. Amazon zrobił niespodziankę z okazji N7 Day

Mamy dobrą wiadomość, na którą fani kultowej kosmicznej marki od BioWare czekali od dawna. Amazon oficjalnie pracuje nad aktorskim serialem Mass Effect. Od dłuższego czasu słyszeliśmy o planach na ekranizację przygód komandora Sheparda, ale w końcu teraz mają szansę się ziścić. Za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios, a premiery doczekamy się już za kilka lat na Prime Video. Przypomnijmy, że Amazon ma już jeden sukces w przypadku adaptacji gier, czyli tegorocznego Fallouta. Data zapowiedzi aktorskiego serialu Mass Effect nie jest przypadkowa, gdyż właśnie dzisiaj wypada N7 Day, czyli święto popularnej serii gier od BioWare i wszystkich jego fanów.

Mass Effect – Amazon pracuje nad aktorskim serialem

Scenarzystą i producentem wykonawczym serialu Mass Effect został Daniel Casey, który wcześniej miał okazję pracować nad Kin. Zabójcza broń oraz Szybcy i wściekli 9. Znikome doświadczenie twórcy i to jeszcze przy tak dwóch nieudanych produkcjach może zmartwić fanów serii od BioWare. Warto wspomnieć, że nad serialem będzie czuwał Michael Gamble, czyli twórca Mass Effect 5, który związany jest z serią od drugiej części. Producentami będą również Ari Arad, który pracował nad pierwszym Iron Manem, amerykańskim remake’iem Ghost in the Shell, a także Uncharted i ostatnio Borderlands, a także Karim Zreik z filmy Cedar Tree Productions, który odpowiadał za seriale z Sagi Defenders.