Marvel’s Wolverine z prawdopodobną datą premiery. Sony robi miejsce dla GTA 6

Jason Schreier uważa, że Sony traktuję nową odsłonę serii Grand Theft Auto jak tytuł first-party.
Już na początku grudnia w sieci pojawił się prawdopodobny termin premiery gry Marvel’s Wolverine. Dokładna data debiutu nowego dzieła studia Insomniac Games wciąż nie jest jednak znana. Jason Schreier uważa jednak, że kolejna produkcja twórców serii Marvel’s Spider-Man zadebiutuje jeszcze przed GTA 6.
Marvel’s Wolverine ma zadebiutować przed GTA 6, a nowa odsłona serii Grand Theft Auto ma napędzić sprzedaż PlayStation 5
Zgodnie z zapowiedziami premiera GTA 6 ma odbyć się 19 listopada 2026 roku. Jason Schreier „podejrzewa” natomiast, że cały kalendarz wydawniczy Sony traktuję nową odsłonę serii Grand Theft Auto jak tytuł first-party. Dlatego też według popularnego dziennikarza i insidera gra Marvel’s Wolverine „prawie na pewno” zadebiutuje we wrześniu lub październiku 2026 roku.
Xbox nie ma tu prawie żadnego znaczenia. Jestem pewien, że na konsoli Microsoftu sprzedadzą się miliony egzemplarzy, ale to PlayStation jest główną platformą, więc jest to prawie... w pewnym sensie jest to coś w rodzaju ekskluzywnej gry na PlayStation, której większość sprzedaży będzie miała miejsce na platformie Sony i która sprzeda wiele egzemplarzy PlayStation 5. Podejrzewam więc, że Sony planuje cały swój kalendarz wokół GTA i nie wyda niczego w tym okresie – przekonuje Schreier.
GramTV przedstawia:
W tym miejscu warto dodać, że twórcy GTA 6 rzekomo wciąż pracuje nad zawartością gry. Według Jasona Schreiera taki stan rzeczy oznacza, że w tym momencie Rockstar Games nie jest w stanie ze 100% pewnością zapewnić, że nowa odsłona popularnej serii trafi do sprzedaży w listopadzie tego roku.
Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Wolverine zmierza wyłącznie na konsole PlayStation 5. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na rynku jesienią 2026 roku. Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, dokładna data premiery gry nie jest obecnie znana.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!