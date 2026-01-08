Marvel’s Wolverine z prawdopodobną datą premiery. Sony robi miejsce dla GTA 6

Już na początku grudnia w sieci pojawił się prawdopodobny termin premiery gry Marvel’s Wolverine. Dokładna data debiutu nowego dzieła studia Insomniac Games wciąż nie jest jednak znana. Jason Schreier uważa jednak, że kolejna produkcja twórców serii Marvel’s Spider-Man zadebiutuje jeszcze przed GTA 6.

Marvel’s Wolverine ma zadebiutować przed GTA 6, a nowa odsłona serii Grand Theft Auto ma napędzić sprzedaż PlayStation 5

Zgodnie z zapowiedziami premiera GTA 6 ma odbyć się 19 listopada 2026 roku. Jason Schreier „podejrzewa” natomiast, że cały kalendarz wydawniczy Sony traktuję nową odsłonę serii Grand Theft Auto jak tytuł first-party. Dlatego też według popularnego dziennikarza i insidera gra Marvel’s Wolverine „prawie na pewno” zadebiutuje we wrześniu lub październiku 2026 roku.