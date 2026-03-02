Resident Evil Requiem miało nas poprowadzić do lokacji z pierwszej części? Zaskakujące doniesienia o wyciętej zawartości

W najnowszej odsłonie swojej serii Capcom zafundował nam też sporo fanserwisu. Wygląda jednak na to, że mogło go być jeszcze więcej.

Wycięta zawartość związana z pierwszym Resident Evil?

Wspomina o tym Dusk Golem – leaker, który jako pierwszy informował o powrocie Leona Kennedy'ego. Według niego twórcy Resident Evil Requiem w swoich pierwotnych założeniach myśleli o tym, by cofnąć się w czasie jeszcze bardziej niż ma to faktycznie miejsce. I mowa tutaj o naprawdę mocnej podróży w przeszłość. Okazuje się bowiem, że brano pod uwagę powrót do Spencer Mansion, czyli rezydencji znanej z pierwszego Resident Evil.