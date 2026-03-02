Resident Evil Requiem miało nas poprowadzić do lokacji z pierwszej części? Zaskakujące doniesienia o wyciętej zawartości

Za nami premiera Resident Evil Requiem. Premiera udana, bo Resident Evil Requiem przyciągnęło przed ekrany ogromną liczbę graczy.
W najnowszej odsłonie swojej serii Capcom zafundował nam też sporo fanserwisu. Wygląda jednak na to, że mogło go być jeszcze więcej.
Wycięta zawartość związana z pierwszym Resident Evil?
Wspomina o tym Dusk Golem – leaker, który jako pierwszy informował o powrocie Leona Kennedy'ego. Według niego twórcy Resident Evil Requiem w swoich pierwotnych założeniach myśleli o tym, by cofnąć się w czasie jeszcze bardziej niż ma to faktycznie miejsce. I mowa tutaj o naprawdę mocnej podróży w przeszłość. Okazuje się bowiem, że brano pod uwagę powrót do Spencer Mansion, czyli rezydencji znanej z pierwszego Resident Evil.
Tak opowiada o tym Dusk Golem:
Niektórzy mogą uznać, że gadam bzdury, ale przysięgam, że mówię tutaj czystą prawdę. Jestem w 100% świadomy dwóch rzeczy, które na pewno zostały wycięte z RE9. To prawda – istniała druga sekcja Raccoon City, po której faktycznie można było jeździć autem. Nigdy nie mówiłem tego publicznie (i cieszę się, że tego nie robiłem, bo ludzie pewnie chcieliby mnie ukrzyżować, gdybym to ogłosił), ale wiem, że pracowali nad powrotem do rezydencji z RE1, której po prostu nie ma w ostatecznej wersji gry. Kto wie, czy wykorzystają te porzucone pomysły w jakimś DLC? Ja nie wiem.
GramTV przedstawia:
Ostatecznie, jak wiemy, nic takiego nie miało miejsce. Mimo to w Resident Evil Requiem nie brakuje nawiązań do przeszłości. Jednym z najważniejszych jest wspomniany już Leon Kennedy, bohater innych odsłon cyklu. Również druga z protagonistek Requiem, Grace Ashcroft, jest powiązana z jedną z postaci kojarzonych z RE Outbreak.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!