GTA 6 nadal nie jest ukończone pod kątem zawartości. Premiera w listopadzie niepewna?

Wokół najbardziej wyczekiwanej produkcji ostatnich lat, jaką bez wątpienia jest Grand Theft Auto 6, pojawiły się kolejne wątpliwości związane z terminowością rynkowego debiutu. Choć oficjalne plany zakładają obecnie wydanie gry 19 listopada 2026 roku, sytuacja wewnątrz studia Rockstar Games wydaje się być dynamiczna. Według informacji przekazanych przez Jasona Schreiera, produkcja ta wciąż nie osiągnęła kluczowego etapu pełnej gotowości pod względem fabularnym.

Rockstar wciąż pracuje nad zawartością GTA 6. Czy listopad to realny termin?

Obecnie zespół deweloperski ma wciąż pracować nad finalizowaniem poszczególnych misji oraz poziomów. Trwać ma też proces decyzyjny dotyczące ostatecznej zawartości gry. Taki stan prac sprawia, że dotrzymanie listopadowego terminu stoi pod znakiem zapytania.