GTA 6 nadal nie jest ukończone pod kątem zawartości. Premiera w listopadzie niepewna?

Patrycja Pietrowska
2026/01/08 08:45
Listopad dla GTA 6 coraz mniej pewny?

Wokół najbardziej wyczekiwanej produkcji ostatnich lat, jaką bez wątpienia jest Grand Theft Auto 6, pojawiły się kolejne wątpliwości związane z terminowością rynkowego debiutu. Choć oficjalne plany zakładają obecnie wydanie gry 19 listopada 2026 roku, sytuacja wewnątrz studia Rockstar Games wydaje się być dynamiczna. Według informacji przekazanych przez Jasona Schreiera, produkcja ta wciąż nie osiągnęła kluczowego etapu pełnej gotowości pod względem fabularnym.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Rockstar wciąż pracuje nad zawartością GTA 6. Czy listopad to realny termin?

Obecnie zespół deweloperski ma wciąż pracować nad finalizowaniem poszczególnych misji oraz poziomów. Trwać ma też proces decyzyjny dotyczące ostatecznej zawartości gry. Taki stan prac sprawia, że dotrzymanie listopadowego terminu stoi pod znakiem zapytania.

Z tego, co ostatnio słyszałem, projekt wciąż nie był ukończony pod względem zawartości. To znaczy, że wciąż dopracowywano różne elementy, finalizowano poziomy i misje oraz decydowano, co ostatecznie trafi do gry.

Jason Schreier dodał również, że etap „content complete” następuje po „feature complete”, a także przed naprawianiem usterek i błędów technicznych. Dziennikarz odniósł się również do kwestii pewności listopadowego terminu.

Na ten moment bardzo trudno to jednoznacznie ocenić i nie sądzę, by ktokolwiek w Rockstarze mógł ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że uda się zdążyć na listopad.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że według obecnego stanu rzeczy Grand Theft Auto 6 ma zadebiutować 19 listopada 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.thegamer.com/gta-6-delay-jason-schreier/

Tagi:

News
plotka
Rockstar
Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
