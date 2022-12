Marvel’s Spider-Man 2 z terminem premiery? Scenarzystka mogła ujawnić plan Sony

Wczoraj informowaliśmy, że gra Marvel’s Spider-Man 2 pojawiła się już w PlayStation Store i niewykluczone, że wkrótce doczekamy się nowych materiałów oraz szczegółów związanych ze wspomnianym tytułem. Tymczasem do sieci trafiły kolejne interesujące informacje na temat kontynuacji przygód Człowieka-Pająka. Wiele wskazuje bowiem na to, że jedna ze scenarzystek ujawniła termin premiery nadchodzącej produkcji studia Insomniac Games.

Marvel’s Spider-Man 2 ma rzekomo zadebiutować jesienią 2023 roku

Jamie Mayer to doświadczona scenarzystka filmowa, która miała okazję współpracować m.in. z takimi wytwórniami jak 20th Century Fox czy Lionsgate. Na swojej stronie internetowej dzieli się natomiast informacjami dotyczącymi zarówno zakończonych, jak i obecnie realizowanych projektów. Do drugiej kategorii zaliczyć możemy właśnie grę Marvel’s Spider-Man 2, która – według informacji z zakładki „O mnie” na wspomnianej witrynie należącej do Mayer – ma zadebiutować jesienią 2023 roku.



Oczywiście podstrona została już zaktualizowana i obecnie możemy dowiedzieć się, że premiera produkcji Insomniac Games zaplanowana jest po prostu na przyszły rok, bez wskazania bardziej konkretnego terminu. Jak jednak dobrze wiemy, w Internecie nic nie ginie, a zrzuty ekranu prezentujący wcześniejsze informacje można znaleźć m.in. na portalu społecznościowym Twitter.



Szybka reakcja Mayer i usunięcie wskazanego terminu premiery Marvel’s Spider-Man 2 może sugerować, że kontynuacja przygód Człowieka-Pajaką faktycznie trafi do sprzedaży dopiero jesienią. Warto bowiem wspomnieć, że jakiś czas temu jeden z branżowych insiderów informował, że premiera gry ma odbyć się pod koniec czerwca.



Oczywiście Sony oraz deweloperzy z Insomniac Games w żaden sposób nie zareagowali na całą sytuację. Graczom, którzy czekają na nowe informacje o Marvel’s Spider-Man 2, nie pozostaje więc nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne komunikaty zarówno ze strony japońskiej firmy, jak i samych twórców.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 powstaje wyłącznie z myślą o konsolach PlayStation 5. Zgodnie z przekazanymi informacjami kontynuacja ma przedstawić znacznie mroczniejszą historię niż pierwsza część.

