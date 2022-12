Marvel’s Spider-Man 2 z prezentacją lada moment? Gra pojawiła się w PS Store

Już pod koniec listopada wpis jednego z aktorów sugerował, że wkrótce możemy doczekać się nowych informacji na temat Marvel’s Spider-Man 2. Niestety do tej pory studio Insomniac Games nie podzieliło się kolejnymi szczegółami oraz materiałami ze wspomnianej produkcji. Niewykluczone jednak, że sytuacja ta ulegnie niebawem zmianie, ponieważ kontynuacja przygód Człowieka-Pająka pojawiła się już w PlayStation Store.

Marvel’s Spider-Man 2 już z własną stroną w brytyjskim PlayStation Store

Strona poświęcona Marvel’s Spider-Man 2 dostępna jest obecnie wyłącznie w brytyjskiej wersji cyfrowego sklepu Sony, a gracze mogą dodawać wspomniany tytuł do listy życzeń. Na karcie produktu na próżno szukać jednak nowych informacji i materiałów z nadchodzącego dzieła Insomniac Games. Pojawienie się produkcji w PlayStation Store może jednak sugerować, że w najbliższych dniach do sieci może trafić kolejny zwiastun gry.



Warto wspomnieć, że już jutro – 13 grudnia – ma zostać zaprezentowany nowy materiał promocyjny filmu Spider-Man: Across the Spider-Verse. Czy Sony postanowi również podzielić się nowymi szczegółami i trailerem z gry Marvel’s Spider-Man 2? Nie pozostaje nam nic innego, jak uważnie śledzić oficjalne profile PlayStation w mediach społecznościowych i wypatrywać informacji na temat produkcji Insomniac Games.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 powstaje z myślą o konsolach PlayStation 5. Jak wspomnieliśmy wyżej, gra ma zadebiutować na rynku w przyszłym roku. Dokładna data premiery produkcji nie jest jednak znana. Zgodnie z przekazanymi informacjami kontynuacja ma przedstawić znacznie mroczniejszą historię niż pierwsza część.

