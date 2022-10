Spider-Man 2 z konkretną datą premiery? Insider ujawnił plany Sony i Insomniac

Niewykluczone, że Insomniac Games celuje w tę datę debiutu swojej gry, co nie znaczy, że na pewno ją dotrzymają. Ostatnie miesiące przyzwyczaiły nas, że deweloperzy często przesuwają daty premier swoich produkcji, aby dostarczyć graczom dopracowany produkt. Mimo to tak szybka data premiery może zaskakiwać, tym bardziej że Sony wciąż nie ujawniło żadnych szczegółów dotyczących gry, a już tym bardziej nie zaprezentowało jakiegokolwiek fragmentu rozgrywki.

We wrześniu ubiegłego roku Sony oficjalnie zapowiedziało Marvel’s Spider-Man 2. Deweloperzy z Insomniac Games stworzą kolejną grę z Pajączkiem, która od początku zaplanowana była na 2023 rok. Najwidoczniej prace idą w dobrym kierunku i studio spełni swoje obietnice, dostarczając graczom nowe przygody superbohatera w przyszłym roku. Według insidera Roberto Serrano Marvel’s Spider-Man 2 zadebiutuje 29 czerwca 2023 roku.

Może mieć na to wpływ nadchodząca premiera God of War Ragnarok, która bez wątpienia jest najważniejszym wydarzeniem dla Sony w tym roku. Jeżeli data premiery kontynuacji Marvel’s Spider-Man jest prawidłowa, możemy być pewni, że już po nowym roku otrzymamy pierwsze gameplaye. Nowej zapowiedzi gry możemy również oczekiwać na tegorocznym The Game Awards.