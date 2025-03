Marvel sam się pogubił. Kuriozalny powód opóźnienia Avengers: Doomsday

Źle się dzieje w Marvelu. Najpierw finansowa porażka Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, po której twórca Deadpoola wezwał Kevina Feige’a do opuszczeniu studia, a teraz plotki dotyczące ewentualnego opóźnienia premiery Avengers: Doomsday. Nowa część serii o superbohaterskiej drużynie miała być oczkiem w głowie Marvela i ostatecznym dowodem na to, że MCU wraca na właściwe tory. Niedawno podawano, na jakich bohaterach skupi się nadchodzący film. Jednak produkcja napotkała na wiele problemów, w tym ze scenariuszem. Obecnie pisana jest nowa wersja, a prace na planie zaplanowano na kwiecień. Te jednak mogą zostać opóźnione, o czym poinformował Jeff Sneider.

Jeżeli te doniesienia się sprawdzą, to okres zdjęciowy do Avengers: Doomsday może nie tylko się opóźnić, ale również potrwać o wiele dłużej, niż wcześniej planowano. Warto nadmienić, że najbardziej problematyczne może być zaangażowanie Toma Hollanda, który nie tylko wkrótce pojawi się na planie The Odyssey Christophera Nolana, do której to megaprodukcji już rozpoczęły się zdjęcia, to ale również latem tego roku nagrywać będzie Spider-Mana 4. Nie wiadomo również, jak będzie wyglądać dostępność innych ważnych aktorów, w tym Roberta Downeya Jr.

Na koniec warto przypomnieć, że dzisiaj doszło do ujawnienia pierwszych oficjalnych materiałów z Avengers: Doomsday. Jedna z artystek współpracujących z Marvelem opublikowała sporo grafik koncepcyjnych z piątej części Avengers, a także filmu Fantastyczna Czwórka.