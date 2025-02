Kapitan Ameryka 4 z niechlubnym rekordem. Nowy film Marvela znalazł się wśród najgorszych

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat poradził sobie zaskakująco dobrze w premierowy weekend. Film na otwarcie przyniósł 88,8 miliona dolarów w Ameryce, więc jasnym stało się, że produkcja Marvela zdała pierwszy test. Jednak tydzień później pojawił się kolejny, jeszcze istotniejszy, który potwierdził, że zainteresowanie widzów nowym filmem nie jest zbyt wysokie. W drugi weekend Kapitan Ameryka 4 zaliczył jeden z największych spadków wpływów dla całej franczyzy Marvela.

Kapitan Ameryka 4 z trzecim największym spadkiem wpływów w drugim weekendzie

Film zarobił zaledwie 28,3 mln dolarów, co stanowi spadek wpływów w porównaniu do premierowego weekendy o aż 68,3%. Wcześniej tylko dwa inne filmy Marvela zanotowały tak duże spadki. Były to Marvels z rekordowym 78,1% spadku, a także Ant-Man i Osa: Kwantomania z 69,9% spadku. Tym samym Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ląduje na rekordowym trzecim miejscu największych porażek z MCU pod względem straty wpływów w drugim weekendzie.