ARK 2 zalicza duże opóźnienie. Fabuła zależy od zaangażowania Vina Diesela

Fani przetrwania wśród dinozaurów muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż premiera ARK 2 została oficjalnie wyznaczona na 2028 rok. Jeremy Stieglitz ze Studio Wildcard wyjaśnił, że tak odległy termin pozwala zespołowi na stopniowe poznawanie technologii oraz systemów rozgrywki. Twórcy uznali, że znacznie bezpieczniej jest realizować projekt etapami, zamiast wydawać gotowy produkt bez wcześniejszych testów.
ARK 2 dopiero w 2028 roku. Twórcy tłumaczą długie oczekiwanie
Produkcja trafi na komputery osobiste oraz konsole nowej generacji Xbox, będąc dostępna w usłudze Game Pass przez pierwsze trzy lata. Przed debiutem sequela studio zamierza wykorzystać obecną grę jako poligon dla nowych pomysłów. Pod koniec 2027 roku pojawi się dodatek Legacy of Santiago, wdrażający wiele rozwiązań planowanych dla kontynuacji.
Zamierzamy wprowadzić wiele mechanik i funkcji, które chcieliśmy w pewnym sensie przetestować w ARK 2, w formie rozszerzenia do ARK: Survival Ascended. Legacy of Santiago pozwoli nam sprawdzić wiele rozwiązań, które planujemy dla ARK 2, ale jednocześnie ogranicza ryzyko. W gruncie rzeczy, jeśli czegoś nie zrobimy dobrze lub idealnie, będziemy mogli iterować na żywej grze i zebrać znacznie więcej opinii niż w przypadku samodzielnego wydania. To dla nas dużo bezpieczniejsze – możemy uzyskać mnóstwo feedbacku w działającym tytule i dużo szybciej reagować na to, co przekazują gracze.
Dzięki temu zespół przeanalizuje opinie społeczności i sprawnie wprowadzi korekty w działającym ekosystemie. Stieglitz uważa, że zbieranie uwag od graczy jest pewniejsze niż wdrażanie ryzykownych nowości w zupełnie nieznanym tytule.
Istotnym elementem ARK 2 będzie rozbudowana kampania fabularna, odróżniająca go od zawartości dodatku. Jej ostateczny kształt i rozmach zależą jednak bezpośrednio od faktycznego poziomu zaangażowania Vina Diesela.
Mamy znacznie bardziej ambitną narrację zaplanowaną dla ARK 2. Ale mówiąc wprost, będzie ona w dużym stopniu zależna od tego, jak bardzo zaangażowany okaże się Vin Diesel — a to wciąż pozostaje otwartą kwestią. Pytanie brzmi: ile występu aktorskiego faktycznie od niego dostaniemy?
Czy będzie to jeden dzień, pięć dni, osiem godzin? Tego nie wiadomo. Zakres materiału, jaki od niego otrzymamy, zdeterminuje to, jak potoczy się narracja. Mamy więc przygotowany scenariusz na wypadek dużego udziału Vina Diesela i osobny plan, jeśli jego udział okaże się ograniczony.
GramTV przedstawia:
Choć aktor promuje grę, zakres jego udziału w nagraniach pozostaje kwestią otwartą. Scenariusz zostanie dostosowany do czasu, jaki gwiazdor zdoła poświęcić na sesje. Twórcy przygotowali warianty historii zależne od aktywności aktora na planie.