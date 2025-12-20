ARK 2 zalicza duże opóźnienie. Fabuła zależy od zaangażowania Vina Diesela

Produkcja trafi na komputery osobiste oraz konsole nowej generacji Xbox, będąc dostępna w usłudze Game Pass przez pierwsze trzy lata. Przed debiutem sequela studio zamierza wykorzystać obecną grę jako poligon dla nowych pomysłów. Pod koniec 2027 roku pojawi się dodatek Legacy of Santiago, wdrażający wiele rozwiązań planowanych dla kontynuacji.

Fani przetrwania wśród dinozaurów muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż premiera ARK 2 została oficjalnie wyznaczona na 2028 rok. Jeremy Stieglitz ze Studio Wildcard wyjaśnił, że tak odległy termin pozwala zespołowi na stopniowe poznawanie technologii oraz systemów rozgrywki . Twórcy uznali, że znacznie bezpieczniej jest realizować projekt etapami, zamiast wydawać gotowy produkt bez wcześniejszych testów.

Zamierzamy wprowadzić wiele mechanik i funkcji, które chcieliśmy w pewnym sensie przetestować w ARK 2, w formie rozszerzenia do ARK: Survival Ascended. Legacy of Santiago pozwoli nam sprawdzić wiele rozwiązań, które planujemy dla ARK 2, ale jednocześnie ogranicza ryzyko. W gruncie rzeczy, jeśli czegoś nie zrobimy dobrze lub idealnie, będziemy mogli iterować na żywej grze i zebrać znacznie więcej opinii niż w przypadku samodzielnego wydania. To dla nas dużo bezpieczniejsze – możemy uzyskać mnóstwo feedbacku w działającym tytule i dużo szybciej reagować na to, co przekazują gracze.

Dzięki temu zespół przeanalizuje opinie społeczności i sprawnie wprowadzi korekty w działającym ekosystemie. Stieglitz uważa, że zbieranie uwag od graczy jest pewniejsze niż wdrażanie ryzykownych nowości w zupełnie nieznanym tytule.

Istotnym elementem ARK 2 będzie rozbudowana kampania fabularna, odróżniająca go od zawartości dodatku. Jej ostateczny kształt i rozmach zależą jednak bezpośrednio od faktycznego poziomu zaangażowania Vina Diesela.