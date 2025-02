Wielka armia wlewa się do oblężonego miasta. Epickie nagranie z The Odyssey

Rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu Christophera Nolana, czyli The Odyssey. W ubiegłym tygodniu Universal Pictures podzieliło się pierwszym oficjalnym ujęciem z filmu, na którym zaprezentowano Matta Damona jako Odyseusza w jego pełnej zbroi. Niedawno informowaliśmy, że na planie zameldował się już reżyser, który przygotowuje się do nakręcenia monumentalnej sceny, otwierającej cały film. Mowa o podbiciu Troi przez greckich żołnierzy, w której to bitwie uczestniczył Odyseusz. Do sieci trafiło nagranie, które pokazuje epicką scenę, w której prawdopodobnie nie wykorzystano żadnych efektów komputerowych.

The Odyssey – nagranie z planu pokazuje oblężoną Troję

Niedawno w mediach społecznościowych podzielono się zdjęciem, na którym mogliśmy zobaczyć, jak ekipa filmowa, w tym operator Hoyte Van Hoytema, kręciła za dnia jedną ze scen z aktorami, grającymi greckich żołnierzy na koniach. Największą atrakcją jest jednak poniższe nagranie bezpośrednio z planu filmowego w Maroku, które prezentuje scenę ataku na Troję.

