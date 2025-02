Kevin Feige musi odejść? Ostra reakcja twórcy Deadpoola na porażkę Kapitana Ameryki 4

W ostatnim czasie Marvel notuje więcej porażek niż sukcesów. Na Strażników Galaktyki 3, czy Deadpool & Wolverine przypadają takie kinowe zawody, jak Ant-Man i Osa: Kwantomania, Marvels, czy ostatnio Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Gdy dodamy do tego jeszcze mniej udane seriale, na czele z ubiegłorocznymi Echo oraz To zawsze Agatha, otrzymujemy obraz studia, które wciąż nie potrafi wyjść z kryzysu. Dodatkowo Kapitan Ameryka 4 zanotował jeden z największych spadków wpływów drugiego weekendu w całej historii MCU. Produkcja zaczęła kiepsko sobie radzić w kinach po całkiem niezłym otwarciu, zarówno w Ameryce, jak i w pozostałych regionach świata. Film zarobił do tej pory tylko 289,4 miliona dolarów, co byłoby całkiem niezłą kwotą, jeżeli przyjmiemy oficjalny budżet produkcji, szacowany na 180 mln dolarów. Niektórzy analitycy wątpią jednak w tę kwotę uważają, że film kosztował nawet 375 mln dolarów.

Kevin Feige powinien odejść z Marvela – twierdzi Rob Liefeld, twórca Deadpoola

Przewiduje się, że Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat zarobi na całym świecie tylko 450 mln dolarów. Nawet przy kwocie budżetu rzędu 180 mln dolarów i doliczeniu ponad 100 mln dolarów wydanych na kampanię marketingową, film zanotuje stratę finansową z kin, którą Marvel i Disney będą musieli nadrobić po wydaniu filmu na VOD, nośniki fizyczne, czy sprzedaniu praw do transmisji w kanałach telewizyjnych.