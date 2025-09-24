Marvel's Wolverine w nowym zwiastunie! Pierwsze fragmenty gameplayu i termin premiery

Wolverine jest odważny, nieustępliwy i nieprzewidywalny. To postać, którą wszyscy w Insomniac uwielbiamy eksplorować we współpracy z naszymi przyjaciółmi z Marvel Games i Sony Interactive Entertainment. Podobnie jak w serii Marvel’s Spider-Man, ponownie łączymy siły, aby dostarczyć oryginalną wizję uwielbianego bohatera – podkreślają twórcy.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami na State of Play zaprezentowano nowy zwiastun Marvel’s Wolverine. Na materiale możemy zobaczyć nie tylko scenki przerywnikowe, ale również elementy rozgrywki. Już teraz widać, że deweloperzy z Insomniac Games w pełni skorzystają z popularnego Rosomaka, który w brutalny sposób będzie rozprawiał się ze swoimi przeciwnikami.

Głosu i twarzy Loganowi użycza aktor Liam McIntyre, znany między innymi z serialu Spartacus. Jego interpretacja ma w pełni oddawać gniew, cierpienie i skomplikowaną naturę bohatera. Tym razem Wolverine wyruszy na niebezpieczną misję, by odkryć mroczne sekrety swojego przeszłego życia. Odpowiedzi nie przyjdą jednak łatwo, a każdy krok naprzód oznacza brutalne starcia z nieustępliwymi przeciwnikami.

Logan to uosobienie niechętnego bohatera, naznaczonego konsekwencjami uwolnienia bestii, którą nosi w sobie. Gdy wysuwa pazury, nie ma już odwrotu. Wolverine, jako żywa broń stworzona wbrew swojej woli, wykorzystuje nie tylko ostre jak brzytwa adamantium, ale i nieokiełznany szał, który potrafi całkowicie odmienić przebieg bitwy – opisują deweloperzy.

Rozgrywka stawia na szybkie, płynne i bezlitosne ataki, które pozwolą rozczłonkować lub powalić każdego, kto stanie na drodze bohatera. Choć Logan znany jest z niezależności, w trakcie historii napotka zarówno sprzymierzeńców, jak i wrogów. W zwiastunie pojawiają się między innymi Mystique oraz potężny Omega Red, a także frakcja Reavers, specjalizująca się w polowaniu na mutantów. Zwieńczeniem materiału jest krótkie ujęcie prototypu klasycznego, lecz złowieszczego fioletowego robota, co z pewnością wzbudzi spekulacje wśród fanów.