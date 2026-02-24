PS5 wciąż przegania Switcha 2. Co naprawdę kryje się za tymi liczbami?

Mimo że Nintendo wypuściło nową konsolę niecały rok temu, to na amerykańskim rynku, pięcioletnie już PlayStation 5 w styczniu ponownie sprzedało się lepiej niż Switch 2.
Choć te liczby brzmią sensacyjnie to ich odczyt wymaga pewnego kontekstu: różne kanały dystrybucji, czy wpływ promocji i rosnące koszty komponentów. Według podsumowania dyrektora firmy analitycznej Circana, Mata Piscatella, dowiadujemy się, że w styczniu 2026 roku PlayStation 5 nadal przewodziło sprzedaży sprzętu w USA. I to pomimo faktu, że ludzie kupili mniej konsol niż w analogicznym czasie zeszłego roku. Drugie miejsce zajął Nintendo Switch 2. To istotne, bowiem pokazuje, że nowy sprzęt Nintendo jeszcze nie zdominował rynku tak, jak zrobiła to jego poprzednia generacja.
Raport udowadnia, że nadal najpopularniejszą konsolą jest PlayStation 5
Porównanie sprzedaży na jednym rynku jednak nie wyczerpuje tematu. PlayStation 5 doczekało się potężnych, globalnych promocji w okresie świątecznym oraz było sprzedawane w atrakcyjnych zestawach, co krótkoterminowo podbiło sprzedaż. Switch 2 z kolei mierzy się z ograniczeniami produkcyjnymi i według kilku analiz z rosnącymi kosztami pamięci RAM, co może nakłonić Nintendo do korekty ceny w 2026 roku.
Circana prognozuje wzrost wydatków na gry w 2026 roku, co sugeruje, że konsumenci będą wydawać więcej na gaming, pomimo przesunięć między platformami. Ten kontekst sprawia, że „przegrana” jednej konsoli w danym miesiącu nie oznacza słabości całego rynku.
W wyniku analiz rynkowych można zauważyć również, że część klientów czeka na duże premiery tytułów wysokobudżetowych z segmentu AAA, które wpływają na decyzje zakupowe. Na pewno sporym atutem PlayStation była gra Ghost of Yotei i specjalna, limitowana edycja konsoli w tym motywie.
Globalny kryzys pamięci RAM, napędzany popytem na rozwiązania sztucznej inteligencji to realne ryzyko dla branży. Wiele serwisów technologicznych ostrzega, że ceny pamięci nadal rosną i mogą zmusić producentów konsol do podwyżek lub kompromisów w specyfikacji. Dla Switch 2, który ma stosunkowo niskie marże, to szczególnie niekorzystny scenariusz.
Kanał dystrybucji ma znaczenie. Spore obniżki cen i czy zestawy z grą sprawiają, że obecność w dużych sieciach detalicznych może przesunąć miesięczne wyniki sprzedaży i PS5 skorzystała z takich uwarunkowań. Krótki cykl porównań może być mylący. Switch 2 to wciąż świeża platforma, a porównywanie jej miesięcznych wyników z ugruntowanym na rynku PlayStation 5 sprawia, że to pułapka analityczna.
W sporze stara marka kontra świeża generacja zwykle wygrywa ten, kto lepiej zarządza dwoma rzeczami: dostępnością produktu i marketingiem. Sony umiejętnie konwertuje swoje zaplecze (zestawy, promocje) na sprzedaż. Nintendo natomiast stoi przed testem logistycznym i strategicznym, jak utrzymać atrakcyjność Switch 2 przy presji kosztów komponentów i braku kilku głośnych gier ekskluzywnych w debiutanckim katalogu. Prawdziwą miarą sukcesu będzie to, czy Nintendo przekuje zainteresowanie w długofalowy ekosystem i lojalność klientów, zamiast jednorazowych zastrzyków sprzedaży.
