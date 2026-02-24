Slay the Spire 2 we wczesnym dostępie. Fenomen powraca z co-opem i miesza w kalendarzu premier

Wiktor Keller 0 0

Nadchodzący sequel kultowego deckbuildera trafi do wczesnego dostępu 5 marca 2026 roku. Zapowiedziany tryb kooperacji i bogatsza zawartość prowokuje silne reakcje w branży.

Studio Mega Crit potwierdziło datę wejścia gry Slay the Spire 2 do wczesnego dostępu na Steamie. Zapowiedziano pięć startowych postaci, rozbudowane Alternatywne Akty oraz niespodziewany element, czyli czteroosobowy tryb kooperacji. Znacząco odróżnia to drugą część od pierwowzoru nastawionego na samotną rozgrywkę. Kolejni niezależni developerzy uciekają przed premierą Slay the Spire 2 Decyzja o połączeniu klasycznej, losowo-taktycznej mechaniki z trybem kooperacji to ryzykowny, ale potencjalnie nagradzający krok. Tryb wieloosobowy może znacząco wydłużyć żywotność produktu i zwiększyć ilość aktywnych graczy, ale zarazem komplikuje balans kart, projekt aktów i design wyzwań. Mega Crit zapowiada długi Early Access z częstymi aktualizacjami, czyli zastosuje strategię, która uczyniła z oryginału dalekodystansowy sukces, ale tym razem w znacznie większej skali.

Ogłoszenie daty już wywołało efekt domina i kilka mniejszych produkcji zdecydowało się przesunąć premiery, argumentując, że konkurowanie z marką o tak silnej rozpoznawalności ryzykuje marginalizację. To czytelny dowód, jak silną pozycję ma ta seria w świadomości graczy i jak bardzo jedna premiera może ingerować w kalendarz premier.

Najgłośniejszy przypadek to Handmancers. Twórcy ogłosili odłożenie premiery zaplanowanej na Turn-Based Thursday Fest, mówiąc wprost, że „byli by całkowicie zmiażdżeni”. Z kolei Mini Tank Mayhem nagle przesunął debiut z 3 marca na koniec kwietnia, tuż po ujawnieniu daty Slay the Spire 2. Niektórzy developerzy wybrali inną taktykę: Omelet You Cook przyspieszył swoją 1.0, by skraść trochę uwagi przed grą Mega Crit, podczas gdy Grimslair konsekwentnie trzyma swoją datę wyznaczoną na 6 marca. Inne projekty, takie jak Trials of Valor, Songs of Conquest: Rise Eternal, czy Planet of Lana 2: Children of the Leaf nadal dzielą z sequelem ten sam dzień premiery, a twórcy Slumber Realm przyznali, że ich opóźnienie wynika z braków produkcyjnych, a nie z obawy przed konkurencją. Warto też wspomnieć polskie Timberborn, który wstrzymuje się z premierą wersji 1.0 o kolejny tydzień, byle tylko nie polec w starciu ze Slay the Spire 2. Przypomnijmy, że Slay the Spire 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie na Steam już 5 marca tego roku. Gracze otrzymają dostęp do pięciu startowych postaci, Alternatywnych Aktów oraz czteroosobowej kooperacji.