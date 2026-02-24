Slay the Spire 2 we wczesnym dostępie. Fenomen powraca z co-opem i miesza w kalendarzu premier

Kolejni niezależni developerzy uciekają przed premierą Slay the Spire 2
Decyzja o połączeniu klasycznej, losowo-taktycznej mechaniki z trybem kooperacji to ryzykowny, ale potencjalnie nagradzający krok. Tryb wieloosobowy może znacząco wydłużyć żywotność produktu i zwiększyć ilość aktywnych graczy, ale zarazem komplikuje balans kart, projekt aktów i design wyzwań. Mega Crit zapowiada długi Early Access z częstymi aktualizacjami, czyli zastosuje strategię, która uczyniła z oryginału dalekodystansowy sukces, ale tym razem w znacznie większej skali.
Ogłoszenie daty już wywołało efekt domina i kilka mniejszych produkcji zdecydowało się przesunąć premiery, argumentując, że konkurowanie z marką o tak silnej rozpoznawalności ryzykuje marginalizację. To czytelny dowód, jak silną pozycję ma ta seria w świadomości graczy i jak bardzo jedna premiera może ingerować w kalendarz premier.
GramTV przedstawia:
Najgłośniejszy przypadek to Handmancers. Twórcy ogłosili odłożenie premiery zaplanowanej na Turn-Based Thursday Fest, mówiąc wprost, że „byli by całkowicie zmiażdżeni”. Z kolei Mini Tank Mayhem nagle przesunął debiut z 3 marca na koniec kwietnia, tuż po ujawnieniu daty Slay the Spire 2. Niektórzy developerzy wybrali inną taktykę: Omelet You Cook przyspieszył swoją 1.0, by skraść trochę uwagi przed grą Mega Crit, podczas gdy Grimslair konsekwentnie trzyma swoją datę wyznaczoną na 6 marca.
Inne projekty, takie jak Trials of Valor, Songs of Conquest: Rise Eternal, czy Planet of Lana 2: Children of the Leaf nadal dzielą z sequelem ten sam dzień premiery, a twórcy Slumber Realm przyznali, że ich opóźnienie wynika z braków produkcyjnych, a nie z obawy przed konkurencją. Warto też wspomnieć polskie Timberborn, który wstrzymuje się z premierą wersji 1.0 o kolejny tydzień, byle tylko nie polec w starciu ze Slay the Spire 2.
Przypomnijmy, że Slay the Spire 2zadebiutuje we wczesnym dostępie na Steam już 5 marca tego roku. Gracze otrzymają dostęp do pięciu startowych postaci, Alternatywnych Aktów oraz czteroosobowej kooperacji.
