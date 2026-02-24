44 lata temu narodziła się ikoniczna rywalizacja bohaterów Marvela. Są jak ogień i woda

Fani Marvela doskonale znają tych superbohaterów. Współczesnym obliczem ich rywalizacji jest serial telewizyjny, ale wszystko zaczęło się na kartach komiksu.

Dokładnie 44 lata temu po raz pierwszy spotkali się dwaj legendarni bohaterowie Marvela: Daredevil i Punisher. To spotkanie rozpoczęło jedną z najbardziej pamiętnych rywalizacji w historii komiksu. Choć obaj walczą o sprawiedliwość, ich metody są diametralnie różne – Matt Murdock wierzy w system, Frank Castle w karę śmierci dla przestępców. 44 lata temu narodziła się ikoniczna rywalizacja Marvela – Punisher spotkał Daredevila Jak zwraca uwagę ComicBook.com, pierwsze starcie miało miejsce w komiksie Daredevil #183, autorstwa Rogera McKenziego, Franka Millera, Klausa Jansona i Joe Rosena. Historia rozpoczyna się tragicznie – Mary O’Koren ginie po przedawkowaniu PCP. Jej brat Billy postanawia się zemścić, więc Daredevil próbuje powstrzymać go, natrafiając na grupę handlarzy narkotyków. Wtedy do akcji wkracza Punisher, eliminując jednego z dealerów. Konflikt między bohaterami szybko eskaluje – Daredevil stara się powstrzymać Castle’a, który stosuje brutalne metody, w tym strzał z paralizatora w samego Murdocka.

Co ciekawe, Punisher w tym samym komiksie proponuje współpracę z Daredevilem, ale Murdock odmawia – ich różnice ideologiczne są zbyt głębokie. Od tego momentu zrodziła się ich słynna rywalizacja, która mimo licznych spotkań i zmian w uniwersum Marvela, trwa do dziś. Obaj są „złamanymi” bohaterami, którzy próbowali na nowo zdefiniować swoje życie po tragediach, ale tylko jeden wierzy w system, a drugi w osobistą zemstę.

Ta pierwsza konfrontacja ujawnia też coś ważnego o ich charakterach – mimo że często działają w tym samym celu, ich spojrzenie na sprawiedliwość jest nie do pogodzenia. Punisher zawsze wierzy, że skazanie przestępców wymaga bezpośredniego działania, nawet jeśli oznacza śmierć, podczas gdy Daredevil stara się ratować każdego i wierzy w prawo oraz procesy. To zestawienie dwóch odmiennych wizji czyni ich relację wyjątkową i sprawia, że każdy kolejny pojedynek czy współpraca między nimi jest tak emocjonująca. Dla fanów Punishera i Daredevila sięgnięcie po Daredevil #183 to obowiązek – tam zaczęła się historia, która weszła na stałe kanonu Marvela. Warto jednak dodać, że dziś ta legendarna rywalizacja zyskała nowe życie w serialu Daredevil: Odrodzenie.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk.










