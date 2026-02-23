Zaloguj się lub Zarejestruj

iRacing Arcade rzuca nowe spojrzenie na tryb kariery i budowanie wyścigowego kampusu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/23 12:50
iRacing Arcade wciąż czeka na swoją premierę, ale twórcy gry starają się sensownie wypełnić ten czas oczekiwania kolejnymi materiałami.

Opublikowano nowy zwiastun rozgrywki z iRacing Arcade, który ujawnia kolejne szczegóły dotyczące trybu kariery oraz modułu Campus Building. W zaprezentowanym materiale gracze otrzymują zadanie stworzenia własnego zespołu wyścigowego od zera. Kluczowym elementem trybu kariery jest rozwijanie motorsportowego kampusu poprzez wznoszenie budynków zwiększających osiągi i zapewniających przewagę na torze.

iRacing Arcade
iRacing Arcade

Tak wygląda tryb kariery w nadchodzącym iRacing Arcade

W ramach Campus Building możliwe jest budowanie warsztatów silnikowych i działów podwozia, a także centrów badań i rozwoju. Wszystkie obiekty można ulepszać, korzystając z nagród finansowych zdobywanych za sukcesy w trybie kariery. Rozbudowa zaplecza technicznego przekłada się bezpośrednio na poprawę parametrów samochodów. Gracze mogą również modyfikować ukształtowanie terenu kampusu, dodawać dekoracje lub roślinność, aby taki ośrodek był nie tylko funkcjonalny, ale i atrakcyjny dla oka. Twórcy zapowiedzieli także możliwość budowy kawiarni oraz muzeów, choć na razie nie ujawniono, jaki dokładnie wpływ na rozgrywkę będą miały te elementy.

Na pierwszy rzut oka funkcja personalizacji kampusu przypomina rozwiązania znane z gier pokroju SimCity i stanowi interesującą odskocznię od głównego filaru produkcji jakim są wyścigi. Ostateczny sukces trybu będzie jednak zależał od głębokości opcji strategicznych i realnych korzyści płynących z rozbudowy infrastruktury. Jeśli premiera znowu nie zostanie przełożona, to lada moment będziemy mogli się o tym przekonać na własną rękę. iRacing Arcade zadebiutuje bowiem już 3 marca 2026 roku na PC (Steam) w cenie 24,99 dolarów. Wersje na konsole PlayStation i Xbox planowane są na lato tego roku, ale nie znamy dokładnych dat premiery. Za produkcję odpowiada studio Original Fire Games.

GramTV przedstawia:

Poniżej możecie zobaczyć materiał z trybu kariery:

Źródło:https://traxion.gg/iracing-arcade-fresh-look-at-career-modes-campus-building/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

