iRacing Arcade rzuca nowe spojrzenie na tryb kariery i budowanie wyścigowego kampusu

Opublikowano nowy zwiastun rozgrywki z iRacing Arcade, który ujawnia kolejne szczegóły dotyczące trybu kariery oraz modułu Campus Building. W zaprezentowanym materiale gracze otrzymują zadanie stworzenia własnego zespołu wyścigowego od zera. Kluczowym elementem trybu kariery jest rozwijanie motorsportowego kampusu poprzez wznoszenie budynków zwiększających osiągi i zapewniających przewagę na torze.

Tak wygląda tryb kariery w nadchodzącym iRacing Arcade

W ramach Campus Building możliwe jest budowanie warsztatów silnikowych i działów podwozia, a także centrów badań i rozwoju. Wszystkie obiekty można ulepszać, korzystając z nagród finansowych zdobywanych za sukcesy w trybie kariery. Rozbudowa zaplecza technicznego przekłada się bezpośrednio na poprawę parametrów samochodów. Gracze mogą również modyfikować ukształtowanie terenu kampusu, dodawać dekoracje lub roślinność, aby taki ośrodek był nie tylko funkcjonalny, ale i atrakcyjny dla oka. Twórcy zapowiedzieli także możliwość budowy kawiarni oraz muzeów, choć na razie nie ujawniono, jaki dokładnie wpływ na rozgrywkę będą miały te elementy.