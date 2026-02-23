Sony pyta fanów, jaki remake chcieliby dostać. Kilka dni po zamknięciu Bluepoint

Trudno powiedzieć, by niedawna decyzja Sony spotkała się ze zrozumieniem. Zamiast tego nie brakuje współczucia dla Bluepoint Games.

Zamknięcie studia kojarzonego z jakościowym remake’ami to zdecydowanie nie był ruch, którego się spodziewano. Najwyraźniej nie spodziewały się tego również osoby prowadzące media społecznościowe PlayStation. Zdecydowanie nie był to dobry moment na pytanie o remake’i Konkretnie, mowa tutaj o koncie PlayStation DE na X. Post tam opublikowany z jednej strony wydaje się sugestią, że Sony nadal myśli o odświeżaniu swoich gier. Z drugiej jednak timing takiej publikacji nie wydaje się najlepszy. Szczególnie z uwagi na frustrację graczy związaną z rozwiązaniem Bluepoint.

Odświeżenia (remake'u) której gry z PlayStation byście sobie życzyli? – głosił post PlayStation DE. Lekko mówiąc, ktoś tutaj nie wykazał się zbyt dużym wyczuciem momentu. Widać to było również w komentarzach, gdzie próżno było szukać odpowiedzi na zadane pytanie. Zamiast tego społeczność mogła dać upust swojemu niezadowoleniu, czego efektem koniec końców było całkowite skasowanie wpisu.

Deweloperzy Bluepoint przez wielu uważani byli za ekspertów od odświeżania gier. Na swoim koncie mają oni takie remastery, jak God of War Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection czy też Metal Gear Solid HD Collection. Ponadto stworzyli oni dwa naprawdę dobrze przyjęte remake’i. Chodzi o Shadow of the Colossus z 2018 roku oraz Demon’s Souls z roku 2020. Potem studio miało zacząć prace nad pozycją z uniwersum God of War, która miała być grą-usługą. Niemniej projekt ten po licznych opóźnieniach został ostatecznie wyrzucony przez Sony do kosza. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co teraz z deweloperami Bluepoint. Co prawda pomocną dłoń zdecydował się wyciągnąć do nich prezes CI Games, proponując współpracę przy okazji tworzenia Lords of the Fallen 2, ale nie wiadomo, czy ktoś faktycznie zareagował na tę propozycję.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

