Forza Horizon 6 stawia na japoński klimat i powrót do korzeni. Znamy szczegóły kampanii

Nowa odsłona serii stawia na powrót do korzeni festiwalowej progresji. Tym razem nie zaczynamy jako supergwiazda, lecz jako zwykły turysta. Naszym celem jest wspinaczka po szczeblach kariery Horizon Festival poprzez zdobywanie charakterystycznych opasek na nadgarstek.
Forza Horizon 6 – system progresji i wyścigi Touge
Kampania została zaprojektowana tak, aby balansować między profesjonalnymi zawodami a uliczną kulturą wyścigową Japonii. Pierwszą opaskę otrzymamy po ukończeniu kwalifikacji. Każda kolejna odblokowuje dostęp do nowych rodzajów zawodów, w tym przełajowych (Cross Country) i szutrowych (Dirt). Pojawi się też Touge Races, czyli absolutna nowość w serii – techniczne wyścigi na krętych, górskich przełęczach, które przetestują umiejętności panowania nad autem w poślizgu. Dodatkowo, po każdym ukończonym wyścigu odblokujemy narzędzia do jego pełnej modyfikacji, co pozwoli dostosować niemal każdy aspekt zawodów pod własne preferencje.
Mapa Japonii w Forza Horizon 6 ma być najbardziej zróżnicowana w historii cyklu. Twórcy potwierdzili m.in. Sotoyama Ski Resort oraz Irokawa Space Center – miejsca nowych wyzwań kaskaderskich Horizon Rush. Pojawi się industrialna sceneria idealna do nocnych wyścigów, czyli Tokyo City Docks. Otrzymamy także możliwość odwiedzenia elitarnej wyspy dostępnej dopiero po zdobyciu 7 opasek festiwalowych. Znajdziemy tam najtrudniejszy tor wyścigowy oraz mityczny wyścig The Colossus, który obejmuje autostrady przecinające całą mapę gry.
Poza kupowaniem domów (odblokowywanych za zbieranie specjalnych znaczków – Stamps), gracze otrzymają dostęp do The Estate. To nasza osobista baza wypadowa, którą będziemy mogli w pełni personalizować, eksponując tam swoją kolekcję aut oraz trofea. Nie zabraknie oczywiście klasycznych zapomnianych wozów (Barn Finds) oraz Horizon Stories.
Forza Horizon 6 zadebiutuje 19 maja 2026 roku na Xbox Series X/S oraz PC (dostępna od dnia premiery w Game Pass). Wersja na PS5 pojawi się pod koniec 2026 roku. Dobra wiadomość jest taka, że gra będzie wspierać funkcję cross-save, więc będzie można rozpocząć przygodę np. na Steamie i kontynuować ją później na konsoli Sony bez utraty postępów. Niedawno deweloperzy podzielili się kilkoma zwiastunami.
