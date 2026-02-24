Forza Horizon 6 stawia na japoński klimat i powrót do korzeni. Znamy szczegóły kampanii

Nowa odsłona serii stawia na powrót do korzeni festiwalowej progresji. Tym razem nie zaczynamy jako supergwiazda, lecz jako zwykły turysta. Naszym celem jest wspinaczka po szczeblach kariery Horizon Festival poprzez zdobywanie charakterystycznych opasek na nadgarstek.

Forza Horizon 6 – system progresji i wyścigi Touge

Kampania została zaprojektowana tak, aby balansować między profesjonalnymi zawodami a uliczną kulturą wyścigową Japonii. Pierwszą opaskę otrzymamy po ukończeniu kwalifikacji. Każda kolejna odblokowuje dostęp do nowych rodzajów zawodów, w tym przełajowych (Cross Country) i szutrowych (Dirt). Pojawi się też Touge Races, czyli absolutna nowość w serii – techniczne wyścigi na krętych, górskich przełęczach, które przetestują umiejętności panowania nad autem w poślizgu. Dodatkowo, po każdym ukończonym wyścigu odblokujemy narzędzia do jego pełnej modyfikacji, co pozwoli dostosować niemal każdy aspekt zawodów pod własne preferencje.