Marvel oszalał? Studio chciało powrotu ważnego aktora do MCU, ale za połowę stawki

Marvel ma powody do świętowania i Thunderbolts* okazało się jednym z najlepszych filmów studia od kilku lat. Produkcja może i nie stanie się kasowym hitem na miarę najpopularniejszych tytułów z MCU, ale ma szansę odwrócić niekorzystną passę, w jakiej superbohaterskie uniwersum znalazło się już jakiś czas temu. To otwiera również szansę na powrót innych postaci, które do tej pory pozostawały raczej na uboczu głównych wydarzeń. Jednym z nich mógłby być Clint Barton, który według plotek miał powrócić w drugim sezonie Hawkeye. Teraz tę informację potwierdził Jeremy Renner, który rozmawiał z Marvelem o stworzeniu nowych odcinków popularnego serialu. Prawdopodobnie serial nie będzie jednak kontynuowany, a przynajmniej bez Rennera, który odmówił powrotu do roli słynnego łucznika z powodu niskiego wynagrodzenia.

Hawkeye nie powróci z drugim sezonem. Jeremy Renner nie chciał zgodzić się na gorsze warunki płacowe

Aktor na swoim mediach społecznościowych opublikował krótkie wideo, w którym tłumaczy swoją decyzję. Renner przyznał, że rozmowy o drugim sezonie Hawkeye już trwały, ale Marvel zaproponował mu wynagrodzenie o połowę niższe niż w pierwszym sezonie.