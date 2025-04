Avengers: Doomsday wprowadzi jeszcze jedną niespodziewaną grupę superbohaterów. Scenariusz nadal nie jest gotowy

Ujawniono kuriozalny powód opóźnienia prac nad scenariuszem do Avengers: Doomsday, do którego zdjęcia na planie już ruszyły.

Po wielotygodniowych przygotowaniach w końcu ruszyły zdjęcia na planie Avengers: Doomsday. Niedawno do sieci trafiły doniesienia, kto będzie liderem dwóch superbohaterskich grup, które staną na czele walki z Doktorem Doomem. Dowiedzieliśmy się również, że piąta i szósta część Avengersów wprowadzi zupełnie nowych bohaterów i złoczyńców, których nie było jeszcze w MCU, a dla których będą to jednorazowe występy i mają już nigdy więcej nie pojawić się w tym uniwersum. Okazuje się, że Marvel planuje wprowadzić jeszcze więcej nowych postaci do swojego filmu, w tym zupełnie nową grupę bohaterów.

Avengers: Doomsday – Marvel wprowadzi drużynę Exiles do MCU

Według scoopera MyTimeToShineHello Marvel chce, aby w Avengers: Doomsday pojawiła się drużyna Exiles, która znana jest z komiksów. W pierwowzorze Exiles podróżowali przez czas i przestrzeń, aby naprawiać „zakłócenia” w alternatywnych światach i liniach czasowych. W skład drużyny wchodziły takie postacie, jak Spider-Man, Czarna Pantera, Ms. Marvel, Daredevil, Scarlet Witch, Storm, Morph, Sabretooth, Walkiria, czy Kapitan Ameryka.