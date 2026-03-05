Zaloguj się lub Zarejestruj

Marathon zmierza na... konsole poprzedniej generacji?

Maciej Petryszyn
2026/03/05 19:00
Marathon oficjalnie pojawił się już na rynku. Nowa gra studia Bungie wyszła jednocześnie na 3 różne platformy.

3 to niezły wynik, prawda? Ale co byłoby, gdyby tych platform było np. 5?

Marathon
Marathon

Old-geny ze swoją wersją Marathonu?

Marathon, jak zresztą każda produkcja, przed swoją premierą zostało ocenione przez Entertainment Software Rating Board. Standardowa procedura. Gra dostała kategorię T, czyli Teen (nastolatkowie) oraz adnotacje o występujących w niej animowanej krwi, wulgarnym języku oraz przemocy. Niemniej w tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz. Platformy.

Na stronie ESRB zaiste widnieją komputery osobiste, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Ale nie tylko, bo poza wymienionymi na liście platform, w ramach których Marathon został oceniony, są dwie konsole poprzedniej generacji, czyli PlayStation 4 oraz Xbox One. To zdecydowanie zaskakujące, bo wcześniej nie było żadnej mowy o premierze tytułów również tam.

Samo Bungie nie odniosło się do sprawy. Trudno też brać pod uwagę faktyczny port na PS4 i XONE z uwagi na wymagania Marathonu. Istnieją więc trzy wyjaśnienia, z czego pierwsze jest takie, że wersja na old-geny naprawdę powstaje. Niemniej jest też możliwość, że to po prostu błąd ze strony ESRB lub pomyłka Bungie, które złożyło wniosek w sprawie nieistniejących wersji gry.

Marathon oficjalnie ukaże się 5 marca 2026 roku o godzinie 19:00 polskiego czasu. Czy będzie to udana premiera? Trudno wyrokować, aczkolwiek niedawne testy obciążeniowe serwerów dają prawo do pewnych przewidywań. Rzeczone testy w najlepszym momencie i tylko na Steamie przyciągnęły nawet 143 621 graczy jednocześnie.

Źródło:https://insider-gaming.com/marathon-ps4-xbox-one/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

