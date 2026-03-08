Marathon pod ostrzałem graczy. Nowa strzelanka Bungie z falą skrajnie negatywnych not

To raczej nie jest dobry start dla tej głośnej gry.
Tuż po premierze, gracze ruszyli na Marathon. Pograli i wystawili grze rachunek. Nowa produkcja Bungie doświadcza obecnie zmasowanej fali skrajnie niskich ocen.Marathon jest obecnie review bombowany w serwisie Metacritic, a użytkownicy wystawiają grze 0/10, mimo że tytuł otrzymał też pozytywne opinie od części społeczności i krytyków.
Marathon z falą negatywnych ocen od graczy
Jeszcze przed premierą pojawiały się obawy, że gra może podzielić los innych kontrowersyjnych projektów live-service, takich jak Concord czy Highguard. Krytykowano też zarzuty dotyczące rzekomego kradzieży grafiki oraz faktu, że Marathon jest częścią strategii Bungie nastawionej na gry usługowe – strategii mającej w ostatnim czasie swoje ciemne strony.
Najczęstsze zarzuty graczy dotyczą rozgrywki: gra jest zbyt wymagająca dla casuali, tempo eliminacji (TTK) jest bardzo szybkie, a boty UESC potrafią zaskoczyć i szybko zabić gracza. Krytykowany jest także interfejs, brak trybu 120 Hz i drobne problemy z wydajnością. Dodatkowo niektórzy użytkownicy wciąż wspominają o wcześniejszym problemie z mikrotransakcjami, gdy pakiet wirtualnej waluty nie pozwalał kupić jednego z kosmetycznych elementów.
GramTV przedstawia:
Fani Destiny 2 również wyrażają frustrację, twierdząc, że studio powinno skupić się na swojej flagowej serii. Dodatkowo decyzja Bungie, by poprosić recenzentów o wstrzymanie ocen do momentu wydania całej zawartości, wywołała kolejną falę skrajnie negatywnych opinii.
Mimo że zwolennicy gry próbują równoważyć sytuację, publikując 10/10, sekcja ocen użytkowników na Metacritic stała się mało wiarygodna. Efekt? Marathon prawdopodobnie będzie nosił piętno review bombingu jeszcze przez długi czas, niezależnie od tego, czy studio rozwiąże zgłaszane problemy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!