Marathon pod ostrzałem graczy. Nowa strzelanka Bungie z falą skrajnie negatywnych not

Jakub Piwoński
2026/03/08 14:00
To raczej nie jest dobry start dla tej głośnej gry.

Tuż po premierze, gracze ruszyli na Marathon. Pograli i wystawili grze rachunek. Nowa produkcja Bungie doświadcza obecnie zmasowanej fali skrajnie niskich ocen. Marathon jest obecnie review bombowany w serwisie Metacritic, a użytkownicy wystawiają grze 0/10, mimo że tytuł otrzymał też pozytywne opinie od części społeczności i krytyków.

Marathon z falą negatywnych ocen od graczy

Jeszcze przed premierą pojawiały się obawy, że gra może podzielić los innych kontrowersyjnych projektów live-service, takich jak Concord czy Highguard. Krytykowano też zarzuty dotyczące rzekomego kradzieży grafiki oraz faktu, że Marathon jest częścią strategii Bungie nastawionej na gry usługowe – strategii mającej w ostatnim czasie swoje ciemne strony.

Najczęstsze zarzuty graczy dotyczą rozgrywki: gra jest zbyt wymagająca dla casuali, tempo eliminacji (TTK) jest bardzo szybkie, a boty UESC potrafią zaskoczyć i szybko zabić gracza. Krytykowany jest także interfejs, brak trybu 120 Hz i drobne problemy z wydajnością. Dodatkowo niektórzy użytkownicy wciąż wspominają o wcześniejszym problemie z mikrotransakcjami, gdy pakiet wirtualnej waluty nie pozwalał kupić jednego z kosmetycznych elementów.

Fani Destiny 2 również wyrażają frustrację, twierdząc, że studio powinno skupić się na swojej flagowej serii. Dodatkowo decyzja Bungie, by poprosić recenzentów o wstrzymanie ocen do momentu wydania całej zawartości, wywołała kolejną falę skrajnie negatywnych opinii.

Mimo że zwolennicy gry próbują równoważyć sytuację, publikując 10/10, sekcja ocen użytkowników na Metacritic stała się mało wiarygodna. Efekt? Marathon prawdopodobnie będzie nosił piętno review bombingu jeszcze przez długi czas, niezależnie od tego, czy studio rozwiąże zgłaszane problemy.

Źródło:https://gamerant.com/marathon-review-bombed-why/

News
recenzja
FPS
premiera
shooter
FPP
Marathon
review bombing
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




