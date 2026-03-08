Marathon pod ostrzałem graczy. Nowa strzelanka Bungie z falą skrajnie negatywnych not

To raczej nie jest dobry start dla tej głośnej gry.

Tuż po premierze, gracze ruszyli na Marathon. Pograli i wystawili grze rachunek. Nowa produkcja Bungie doświadcza obecnie zmasowanej fali skrajnie niskich ocen. Marathon jest obecnie review bombowany w serwisie Metacritic, a użytkownicy wystawiają grze 0/10, mimo że tytuł otrzymał też pozytywne opinie od części społeczności i krytyków.

Marathon z falą negatywnych ocen od graczy

Jeszcze przed premierą pojawiały się obawy, że gra może podzielić los innych kontrowersyjnych projektów live-service, takich jak Concord czy Highguard. Krytykowano też zarzuty dotyczące rzekomego kradzieży grafiki oraz faktu, że Marathon jest częścią strategii Bungie nastawionej na gry usługowe – strategii mającej w ostatnim czasie swoje ciemne strony.