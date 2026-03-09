Marathon dostanie istotne zmiany. Czy Bungie zachęci graczy?

Ponadto deweloperzy chcą pochylić się też nad mikrotransakcjami, czyli czymś, co na dobrą sprawę jest sercem gier-usług. Skąd problemy? Ano z cen, bo np. za 10 dolarów mogliśmy nabyć 1100 LUX, czyli specjalnej waluty. Tymczasem większość skórek wyceniono na 1120 LUX, co w praktyce oznaczało, że musieliśmy wydać np. kolejne 5 dolarów i kupić 500 LUX, chociaż brakowało nam jedynie 20 LUX. To ma być przeszłość, bo zmieniono przelicznik na korzystniejszy dla graczy. Od teraz 10 dolarów pod względem wartości równa się dokładnie 1120 LUX. Bungie zapewniło dodatkowo, iż zamierza przyjrzeć się krytyce tego, jak rzeczone skiny wyglądają.

Marathon ukazało się 5 marca 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na samym Steamie jak na razie tytuł radzi sobie umiarkowanie. W najlepszym momencie, który miał miejsce w dniu premiery, na serwerach przebywało maksymalnie 88 337 graczy jednocześnie, podczas gdy peak z ostatniej doby to 77 371 osób. Nie są to oczywiście liczby tragiczne i nie można tutaj mówić o “Concord 2.0” – wszak prawdziwy Concord na platformie Valve potrafił przyciągnąć maksymalnie 697 graczy w tym samym momencie. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że Bungie i Sony liczyły na więcej.