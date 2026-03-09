Marathon dostanie istotne zmiany. Czy Bungie zachęci graczy?

Poprawek, co ważne, wynikających bezpośredni z feedbacku graczy. Co więc nas czeka?
Marathon ze zmianami w poziomie trudności i mikropłatnościach
Jednym z większych problemów gry Marathon był wysoki próg wejścia dla nowych graczy, który mógł być odrzucających i zwyczajnie zniechęcający do dalszej zabawy. Wywołało to zresztą falę negatywnych opinii. Pomóc w zmianie tego stanu rzeczy ma m.in. zwiększenie amunicji startowej w darmowych zestawach MIDA, CyberAcme i Arachne. Więcej ma być także szafek medycznych i skrzyń z amunicją na Perimeter. Dodatkowo Bungie chce, by punkty nawigacyjne celów pojawiały się szybciej. Z tego też powodu ma być zwiększony dystans ich ujawniania z 10 metrów do 20 metrów, co oznacza podwojenie dotychczasowej wartości.